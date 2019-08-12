中職／彭政閔花蓮最悲壯一役 差點因陳致遠盜壘被砸

2019-08-12 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中信兄弟「恰恰」彭政閔。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

中信兄弟隊明、後天在花蓮球場對決統一獅隊，雙方進行二連戰，將是「恰恰」彭政閔繼高雄澄清湖、天母球場之後，第三次揮別球場之旅；他過去在花蓮出賽28場，16年前曾因陳致遠盜壘事件，差點被觸身球伺候，一度抱著「悲壯」的心情等著被砸。

2003年8月2日在花蓮球場進行的兄弟、第一金剛隊之戰，出現一面倒的戰況，兄弟以14：0大勝，締造對戰15連不敗紀錄（整季18勝2和），但三棒陳致遠為了拚盜壘成績，八局上在球隊領先10分時發動盜壘，讓金剛教練、球員十分不爽，決定找下一棒彭政閔出氣。

彭政閔當時是職棒「三年級生」，當然非常了解球場上不成文的遊戲規則，站進打擊區時，金剛捕手陳峰民和他「交換意見」，彭政閔也做好心理準備，等著觸身球投過來，心想「被K就被K，算了」。

幸好金剛後援投手葉賢文風度不錯，只對彭政閔投出近身球，算是意思到了，還被揮出二壘打；彭政閔後來回想此事，他說，看到陳致遠盜壘時，已有預感可能被砸，真的被丟觸身球也只好認了，在那種情況下，實在沒有話說。

金剛內野守備八局上對一壘上的陳致遠放棄防守，竟被他盜上二壘，總教練蔡榮宗一肚子火，為了此事氣了一整個晚上；陳致遠隔天向金剛致歉，強調單純為了拚盜壘王，蔡榮宗表示，分數一面倒的比賽，對落後一方是「難堪的折磨」，但球場上的事過完就算了，不會放在心上。

彭政閔在花蓮出賽28場，95打數揮出29支安打，打擊率3成05，目前8支全壘打、得25分、四死球20次都是現役球員最佳表現。