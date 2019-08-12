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軟式少棒／第二屆君美盃 嘉義大崎國小奪冠

2019-08-12 14:48聯合報 記者陳俞安╱即時報導

第二屆君美盃回到台南舉辦，由嘉義市大崎國小奪得冠軍。記者陳俞安／翻攝
第二屆君美盃回到台南舉辦，由嘉義市大崎國小奪得冠軍。記者陳俞安／翻攝
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台南市仁德區中洲棒球場於今年整建完畢，成為有兩座標準球場的運動場館。「第二屆君美盃全國軟式少棒邀請賽」於8月10、11日開打，來自全國各地共計12支隊伍角逐冠軍金盃。10日開幕儀式，台南市長黃偉哲、體育處長林義順、市議員郭鴻儀、市議員Ingay Tali穎艾達利、君美建設總經理李志恒，前職棒球星羅敏卿、南英商工棒球隊總教練陳獻榮、東區體育會會長陳東發等嘉賓蒞臨勉勵，經過兩日激烈比賽，最終由嘉義市大崎國小奪冠、高雄市壽天國小獲亞軍。

君美盃是由台南在地企業「君美建設」公益贊助舉辦，第一屆在苗栗頭屋國中棒球場舉行，第二屆君美盃選擇在仁德中洲棒球場舉行，成就在地企業回饋地方運動發展的美事。李志恒表示，感謝地方議員對體育賽事的支持，也感謝市政府提供完善的場地給孩子們盡情發揮，提到未來會繼續在此舉辦，並希望能再擴大規模，讓更多孩子參與這有意義的少棒盛會。

郭鴻儀指出，在爭取前瞻計畫經費與市府配合款的投入整建下，中洲球場目前可說是新豐地區最標準最適宜的棒壘球場地，除君美盃外，已有不少全國性棒壘球比賽正在接洽欲在此辦理，更有外國球隊表示要來此移訓，期盼台南市可以成為台灣青少棒的搖籃，孕育出更多的台灣小將為國爭光。

棒球

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