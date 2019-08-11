中職／退場前向天母球場鞠躬 彭政閔抱歉沒打好

2019-08-11 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中信兄弟「恰恰」彭政閔打完球員生涯於天母球場的最終戰，賽後揮帽向球迷致意。實習記者方敬／攝影 分享 facebook 中信兄弟隊41歲老將彭政閔，今天完成生涯19年在天母球場最後一戰，兄弟1：8不敵富邦悍將隊；這是彭政閔繼高雄澄清湖球場之後，本季第二座向球迷說再見的球場，他說：「澄清湖球場還有客場比場，天母感觸更不一樣，算是真的告別了。」

彭政閔三個打數掛零，八局下高飛犧牲打攻下全隊唯一一分，比賽結束後，他按照長年慣例向球場鞠躬，正式揮別天母球場，爆滿球迷大部分留到最後一刻，對這位高人氣即將退休還是感到不捨。

彭政閔說：「鞠躬的感覺說不上來，有這麼多球迷支持，心情很複雜，這場比賽沒表現好，對不起球迷。」

兄弟一開賽就落後，彭政閔八局下最後一次打擊，把球打成左外野飛球，送回吳東融得分；彭政閔表示，沒想過會飛出全壘打牆，因為打到棒頭，但也沒想到會飛這麼遠，唯一確定是一定有高飛犧牲打。

彭政閔對天母球場感情深厚，2002、03年都在這裡打總冠軍賽，03年完成三連霸，08年揮出中職史上第六千支全壘打，生涯首支再見安打也是天母，他說：「相信很多球迷和我一樣有美好回憶，19年來在天母打了很多比賽，感謝大家一起努力吶喊。」

球場退休之旅完成第二站，彭政閔笑說：「再辦下去，9月29日引退賽那天不知要講什麼了。」