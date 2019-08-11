中職／後山9轟煙火秀 獅隊蘇智傑3響砲退猿

2019-08-11 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



統一獅蘇智傑。 報系資料照 分享 facebook 統一獅隊在花蓮球場與Lamigo桃猿隊3連戰最後一役，兩隊上演全壘打煙火秀，全場共出現9發全壘打，打破花蓮球場紀錄，獅隊單場敲22支安打，包括5轟，蘇智傑生涯首度3響砲，新秀林安可的首轟也出爐，終場以19：8擊敗猿隊，得分也寫花蓮球場新高。

獅隊在首局就展開猛攻，單局敲出5支安打，加上猿隊2次守備失誤，一連打了10個人次，取得5：0領先。

猿隊在2局上追回1分，但獅隊下半局又有分數進帳，新秀林安可率先上場就揮出內野安打，個人生涯首安出爐，潘武雄補上安打，也讓猿隊洋投冠猛投不滿2局退場，獅隊此局再進帳2分，拉開7：1領先。

4局下獅隊老將連線，潘武雄揮出安打後，高國慶從洪聖欽手中揮出左中外野方向的2分全壘打，是他本季第4轟、生涯第130轟。

第5局獅隊持續追加分數，林靖凱適時安打先送回1分，一、二壘有人時，林安可從好友賴智垣手中轟出左外野3分砲，生涯首轟、首打點一併出爐。之後蘇智傑又補上飛越球場的大號2分砲，將比數拉開為15：1。

6局下陳鏞基二壘打、靠暴投站上三壘，藉由高國慶的滾地球跑回分數，蘇智傑接著再開砲，連兩打席全壘打，也是他生涯第5次單場雙響砲，幫助獅隊打下全隊第17分，追平花蓮球場的單隊最多得分紀錄。

猿隊在7局上追回2分，但牛棚依舊擋不住獅隊攻勢，7局下林靖凱在二壘有人時揮出帶有打點的二壘打，打破花蓮球場單隊最多得分紀錄。

8局上猿隊陳俊秀揮出個人生涯第100號全壘打，成為中職史上第20人，個人兩戰敲3轟，帶動猿隊反攻，郭嚴文再補上2分全壘打，本周在花蓮連3戰開轟，猿隊將比數追成6：18。

獅隊在8局下的進攻，蘇智傑再轟出右外野陽春全壘打，生涯首度三響砲，替獅隊打下第19分。9局下猿隊也開砲，朱育賢揮出生涯第5支代打全壘打，陳俊秀也補上陽春砲，個人連兩場雙響砲、生涯第3度在花蓮演出雙響砲。

終場獅隊仍以19：8勝出，3連戰逃過被橫掃，也終止對戰猿隊4連敗；瑞安先發6.1局失3分，拿下勝投。蘇智傑單場6支4（3轟）、6打點，拿下單場MVP。