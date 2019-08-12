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日職／砸大錢無效 歐力士不如培養更多張奕

2019-08-12 07:00Hiyan

效力於歐力士隊的台灣投手張奕在8月8日對日本火腿，以152公里的速球，搭配指叉球、曲球和滑球等武器，成功壓制火腿隊打線。張奕先發6局只被擊出2支安打，包括清宮幸太郎的陽春全壘打，失掉1分優質先發，另有6次奪三振，漂亮地奪下日職一軍首勝。

張奕為台灣的旅日選手再添一枚新勢力。同時，難能可貴的是他成為日本職棒史上，第一位育成野手出身、獲得勝投的球員。這一勝除了對張奕個人具有重大意義，也為歐力士的育成系統掙得不少顏面，跨出重要的一步。

從歐力士張奕(中)、中信兄弟廖乙忠、馬林魚山本喬丹的例子中可以看出，不少年輕投手...
從歐力士張奕(中)、中信兄弟廖乙忠、馬林魚山本喬丹的例子中可以看出，不少年輕投手深俱潛力，需要的只是機會，值得花時間培養。 聯合報系資料照片(台壽保提供)
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說到育成的績效，太平洋聯盟球隊當中最亮眼的絕對是設有三軍，農場系統最完整的軟銀鷹隊。這幾年的軟銀，除了栽培出已經是球隊王牌一哥地位的千賀滉大，日本球界代表性捕手的甲斐拓也，是大家廣為熟知的例子之外。石川柊太、大竹耕太郎、周東佑京、釜元豪、牧原大成等人都轉成支配下並且在競爭激烈的軟銀陣中成為一軍戰力。就連剛為古巴國家隊打完汎美運動會的外籍左投摩聶洛（Liván Moinelo）都是育成出身，他已經是目前軟銀不可或缺的中繼投手。

至於歐力士猛牛，過去這方面的績效雖然乏善可陳，不過近年來在育成選秀上面也逐漸有所斬獲。張奕是2016年育成選秀第一指名入團，當年第二指名的投手榊原翼，也有跟張奕類似的崛起過程，都是在二軍投出成績贏得信任之後升上一軍舞台。榊原翼去年先上一軍累積經驗，今年開幕之後就進入先發輪值，並且在4月17日對火腿之戰成為歐力士隊史育成入團投手在一軍拿勝投的第一人。他在一軍已經出賽12場，投出3勝4敗、防禦率2.72的成績，若非上個月因傷而被登錄抹消，成績應會更好。因為他的崛起就讓人慢慢注意到歐力士球團的育成效果。

另一位育成投手榊原翼更早就證明他的實力，這也讓歐力士更有信心啟用年輕球員。 擷圖...
另一位育成投手榊原翼更早就證明他的實力，這也讓歐力士更有信心啟用年輕球員。 擷圖自維基百科／えすぱにぃ 攝影
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另外，與張奕、榊原翼同期的投手神戶文也，在二軍擔任中繼繳出1勝1敗、防禦率3.86，他也在7月底與因傷在去年改簽育成合約的本田仁海共同升格為支配下選手。

歐力士隊的育成雖然起步較慢，不過今年從張奕、榊原翼等人身上看到了球隊的希望，繼續加重在這方面的人才培養也將會是他們未來幾年的重大課題。畢竟歐力士隊從2008年之後，近10年內只有2014年進入到A級，而這段期間內球團的重金補強並不會少於其他球隊，但效果卻相當有限，回過頭加強農場的培養才是當務之急。

還記得2014年底歐力士的超大型補強嗎？當時他們全面撒網，補進Tony Blanco（前中日、橫濱DeNA）、Bryan Bullington（前廣島）以及中島裕之（前西武、奧克蘭運動家）、小谷野榮一（前日本火腿）等大咖。加上為了留下金子千尋、平野嘉壽、糸井嘉男等主力，砸下將近50億日幣，結局卻以失敗收場，2015年戰績倒數第二。球隊監督先後換上森脇浩司、福良淳一、西村德文等人，戰績也都不見起色。

面臨近年洋聯群雄並起，歐力士接下來必須持續強化育成系統，培養下一個張奕，加上山本由伸、山岡泰輔、田嶋大樹等年輕的主戰投手，才有殺出一條血路的機會。

張奕歐力士

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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