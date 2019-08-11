亞洲沙排／澎湖首辦國際賽選手給高肯定：有世巡賽等級

2019-08-11 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



2019年亞洲沙灘排球公開賽澎湖站今天在隘門沙灘畫下圓滿句點，對於澎湖首度舉辦國際賽，各國選手都給予肯定，身為我國沙排界經驗最豐富的顧乃涵也直說讚，希望這是澎湖第一次但不是最後一次。

2019亞洲沙灘排球公開賽澎湖站7日起在隘門沙灘熱鬧登場，此站不只是澎湖首度舉辦國際沙灘排球賽事，還是亞洲排球聯合會（AVC）年度正式賽事之一，也是奧運積分賽，不過為了要帶給選手、觀眾最好的環境，場地設備都從日本、台灣運來，從無到有建構出符合國際規格的場地。

本次賽事包括球柱、球網等設備都特地從日本運來，600個看台則來自台灣，為因應澎湖盛夏動輒攝氏40度高溫，選手、媒體休息帳篷還配備冷氣。比賽最重要的場地部分，光是在賽事開打前場地整沙就用了3次，過濾掉沙灘上的貝殼再鋪上適合選手比賽的場地用沙。

37歲的顧乃涵與搭檔劉碧欣目前為了東京奧運門票努力，雙姝時常飛到各國參賽，對於台灣首度舉辦國際賽，兩人都給予極高的肯定，「澎湖雖然是第一次辦國際賽，但辦得非常好，不論是場地、工作人員素質都直接到位，完全不像是首度舉辦的感覺，也希望之後能夠常常舉辦。」