中職／林安可敲內野安打 生涯首安出爐

2019-08-11 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



林安可在2局下跑出一支內野安打，生涯首安出爐。 截圖自獅隊官方粉絲團 分享 facebook

統一獅隊今年選秀首輪挑中的新秀林安可，昨天在花蓮球場對上Lamigo桃猿隊，迎接生涯一軍初登場，先發上陣但4打數沒表現，今天棒次調整至先發第2棒、右外野手，在2局下跑出一支內野安打，生涯首安出爐。

「二刀流」林安可今年選秀第一輪被獅隊指名，加盟後也受到高度關注，本季先以外野手身分出賽，先前在二軍出賽5場，合計15打數敲出5支安打，包括一發全壘打，有2分打點，打擊率3成33。

林安可本周被拉上一軍到花蓮隨隊，昨天正式被登錄，生涯一軍首戰就先發，擔任第3棒、右外野手，但面對猿隊洋投尼克斯，單場4打數沒有安打，還吞下2次三振，賽後他也直言「打不好」。

今天林安可棒次調整到第2棒，首打席面對猿隊洋投冠猛，在一壘有人時選到四壞球保送，是他一軍生涯首度踏上壘包，之後藉由隊友的猛攻跑回生涯第1分，而獅隊單局打了10個人次，取得5：0領先。

2局下林安可率先上場打擊，從冠猛手中擊出二壘方向的滾地球，跑出一支內野安打，在生涯第6打席敲出生涯首安，且連兩打席上壘。

這顆別具意義的首安球隨後被丟回獅隊休息室保留，而小插曲是林祐樂替他收回首安球時，同時把早已準備好的另一顆球丟上看台，讓球迷面露錯愕表情。