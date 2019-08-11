中職／林智勝有望20轟 更想拿下半季冠軍

2019-08-11 18:14 中央社 台北11日電



林智勝表示，若能達到20轟會很開心，但最大目標還是下半季冠軍。 聯合報系資料照 記者余承翰／攝影 分享 facebook

中信兄弟林智勝今天在天母棒球場的午場賽事敲單場雙響砲，本季全壘打來到17支，兄弟今年團隊全壘打也破百。林智勝表示，若能達到20轟會很開心，但最大目標還是下半季冠軍。

林智勝在4局下從富邦悍將先發投手伍鐸手中轟出陽春全壘打，之後在8局下又從賴鴻誠手中敲陽春砲，演出單場雙響砲。這場比賽加上張志豪、蘇緯達都開轟，終場以5比0擊退悍將。

林智勝本季全壘打來到17支，由於前幾年出賽較不穩定，2017年敲12支，去年僅4支，本季數量已經超過前2年總和，目前生涯全壘打數為274支。本季兄弟團隊全壘打支數也在今天破百，來到103支，僅次於桃猿108支，暫居第二，去年整季兄弟團隊全壘打才91支。

林智勝表示，很開心球隊100轟是自己打出來的。對於單場雙響砲，他說：「今天伍鐸配球模式跟以往比較不一樣，直球比例滿高的，每個選手都有在注意變化球，因為他最好的就是變化球，志豪、緯達都打變化球，不過我是打直球，想說拚看看。」

這場兄弟共出現4發全壘打，林智勝認為，剛好是大家一起發揮，球隊的長打能力一直都有。對於本季有機會再達成20轟，林智勝說：「如果能20轟會很開心，但盡力就好，球隊勝利是我最大目標，想辦法搶下半季門票。」