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中職／廖乙忠去年選秀會落選 差點投出罕見紀錄

2019-08-11 16:42聯合報 記者藍宗標╱即時報導

廖乙忠對富邦悍將之戰奪勝後，接受天母球場的球迷歡呼。記者藍宗標／攝影
廖乙忠對富邦悍將之戰奪勝後，接受天母球場的球迷歡呼。記者藍宗標／攝影
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中信兄弟隊23歲新秀投手廖乙忠，今天對富邦悍將隊雙重賽首戰登板，先發八局只被揮出三支安打、無失分奪勝，生涯首次投出優質內容，挑戰完投、完封勝只差一局，差點成為中職史上首位由球團自行培訓，在一軍完成罕見紀錄的投手，兄弟終場5：0獲勝。

廖乙忠是日職西武隊投手廖任磊的弟弟，去年在中職選秀會落選後，被兄弟吸收，成為自行培訓選手，今年6月30日初登一軍；他在生涯前五場先發投出1勝3敗，合計29.1局失23分（22分自責），防禦率6.75，今天第六戰幾乎完全壓制悍將隊火力，繳出生涯代表作，用近乎完美表現拿到第二勝。

天母球場今天酷熱，廖乙忠用113球完成八局任務，第九局交給隊上「守護神」李振昌，兩人聯手讓悍將隊掛零；賽後被問到培訓選手出身、挑戰完投完封勝一事，廖乙忠說：「沒關係，下次還有機會。」

廖乙忠表示，投幾局算幾局，在二軍已經習慣這種天氣，就是把該做的事做好，大膽攻擊好球帶，雖有想過完投完封紀錄，但教練決定讓他休息。

兄弟總教練伯納很滿意廖乙忠的表現，他說：「比起上一戰，廖乙忠的變化球有很大進步，能夠壓低進壘角度，混合球種也做得很好，有效破壞打者節奏。」

伯納強調，野手的守備很幫忙，擋下一些危機，也讓廖乙忠投球更有信心，下半季戰績出色不只打擊，投手、守備都完成該做的事。　

中職富邦悍將廖任磊
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