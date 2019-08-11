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中職／廖乙忠投出生涯代表作 林智勝雙響擊敗悍將

2019-08-11 16:20聯合報 記者藍宗標╱即時報導

中信兄弟隊廖乙忠在雙重賽戰先發八局無失分，奪下本季第二勝。記者藍宗標／攝影
中信兄弟隊廖乙忠在雙重賽戰先發八局無失分，奪下本季第二勝。記者藍宗標／攝影
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中信兄弟隊今天在天母球場對富邦悍將隊雙重賽首戰，再度展現全壘打砲火，「大師兄」林智勝轟出雙響砲，張志豪、蘇緯達各有一轟，終場以5：0獲勝；兄弟先發投手廖乙忠投出生涯代表作，投八局只被揮出三支安打、無失分，奪下本季第二勝（2勝3敗），獲選單場MVP。

林智勝四局下從悍將隊洋投伍鐸的手中轟出中外野陽春砲，攻下全場第一分，也是兄弟本季團隊第100支全壘打，締造隊史第三次百轟紀錄。

張志豪、蘇緯達七局下連續轟出陽春砲，林智勝八局下追加右外野陽春砲，生涯第20次出現單場雙響砲，本季17轟紀錄已超過前兩季總和（前年12轟、去年4轟），生涯累積274轟仍是史上第二，只落後「森林王子」張泰山15轟。

廖乙忠在炎熱的天氣下，用113球完成八局任務，一路壓制悍將隊打線，飆出五次三振，只出現一次保送，第九局由「守護神」李振昌收尾，無緣成為中職史上首位由球團自主培訓，在一軍完投完封勝的投手，他說：「沒關係，下次還有機會。」

伍鐸先發七局被揮出六支安打，包括三支全壘打，失四分吞敗，本季戰績掉到2勝11敗，仍是全聯盟最多敗投手；他在5月4日投出本季第二勝後，接下來十場先發吞下七敗，挨轟數字也是全聯盟最高，已被打了21支全壘打。

林智勝蘇緯達
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