親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

獨／男星幫拍照嫩妻瞬間臉僵 驚見窗外裸女做這事

影／台南市發生槍擊案 1男子中槍命危

運動筆記2019澎湖遠航馬拉松宣傳影片2019矽品臺中港灣馬拉松-引爆海岸線
健行筆記【新北市・三峽】雲森三瀑之姊妹瀑布心靈谷完攻富士山吉田線
NBAJoel Embiid &Ben Simmons 三大兩人小組配合 (2018-19賽季)費城76人三大好球 (2018-19賽季)

中職／彭政閔天母最終戰 合庫教頭稱讚最好典範

2019-08-11 15:09中央社 台北11日電

中信兄弟彭政閔（右）11日將進行生涯天母最終戰，雙重賽午場賽前，合庫總教練許順益...
中信兄弟彭政閔（右）11日將進行生涯天母最終戰，雙重賽午場賽前，合庫總教練許順益（左）到球場致贈合庫全隊簽名球，許順益表示，彭政閔是最好的典範，為球技和人品兼備的球員。 中央社
分享

中信兄弟彭政閔今天將進行生涯天母最終戰，午場賽前合庫總教練許順益及教練林加祐，到球場致贈合庫全隊簽名球，許順益說，彭政閔球技、人品兼備，是最好的典範。

彭政閔自美和中學畢業後，先進入合庫棒球隊等待當兵，因此現任合庫總教練的許順益也當過他的教練。今天是彭政閔生涯天母最終戰，雙重賽午場賽前，許順益和林加祐到球場致贈合庫全隊簽名球給彭政閔，上面寫著「術德兼備」。

許順益表示，彭政閔是最好的典範，為球技和人品兼備的球員，高中時期就展現長打能力，也希望他退休後擔任教練能教導出更多優秀的選手。

回憶起彭政閔在合庫的往事，許順益指出，當時彭政閔和陳金鋒都是擔任中心打線，兩人合力幫助合庫拿下一座冠軍，許順益說：「他打擊能力太好了，這絕對不是教練教的，算是合庫撿到的，很難得高中階段就有這麼好的打擊。」

許順益笑說，彭政閔雖然外表靦腆，不過當時非常活潑，「他是球隊活寶，都會跟隊友開玩笑。」彭政閔進入職棒後，每年球季結束都會跟著合庫一起自主訓練，因此與許順益也都有在連絡，許順益說：「現在已經變成很好的兄弟。」

去年雅加達亞運曾從韓國隊梁玹種手中敲出全壘打的林加祐，今天也來到天母球場。林加祐表示，彭政閔對他來說相當重要，「我原本打擊不是很好，但模仿學長反方向攻擊之後，曾在春季聯賽打擊率超過4成，也讓我第一次中國手。」

雖然沒有同隊過，但彭政閔球季後都會跟著合庫練習，林加祐表示，「我有不懂的地方都會去問學長，他也會大方告訴我，1、2年累積下來就變熟了。」林加祐認為，彭政閔的成績不用說，且人品也值得後輩學習，為人非常隨和、客氣，對自己要求也很高，練球時每天一早就會出現在球場準備。

彭政閔中信兄弟春季聯賽
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

中職／廖乙忠投出代表作 林智勝雙響擊敗悍將

2019-08-11 16:20

中職／獨盟新洋投報到？猿隊買斷多明尼合約

2019-08-11 10:43

中職／林智勝敲兄弟本季百轟 伍鐸挨轟數第一

2019-08-11 14:48

中職／猿隊尼克斯完封勝 花蓮球場頭一遭

2019-08-11 00:41

中職／張志豪連3季20轟：不是瘦小就不行

2019-08-11 00:38

中職／連3季20轟創本土紀錄 張志豪盼成最佳範例

2019-08-10 20:55

中職／尼克斯無四死球完封勝 猿4轟打暈獅

2019-08-10 20:54

中職／兄弟8：1克悍將 彭政閔出場球迷仍激動

2019-08-10 20:52

中職／張志豪連3季20轟 兄弟擊敗悍將

2019-08-10 20:19

中職／彭政閔回顧天母球場 球迷砸雞蛋印象最深

2019-08-10 17:08

中職／獅隊林安可一軍亮相！ 生涯首戰先發第3棒

2019-08-10 16:49

中職／全壘打轟不停 林益全：頭腦可和身體結合

2019-08-10 16:42

中職／中信兄弟「K歌之王」主題日 田馥甄壓軸熱唱

2019-08-10 16:17

中職／兄弟新秀還在喬 魏碩成已接近簽約

2019-08-10 16:08

12強賽／中華隊備戰 建仔赴美觀察旅外球員

2019-08-10 00:34

甲子園／台生踏上夏季甲子園 崔哲瑋繳出猛打賞

2019-08-10 00:26

中職／郭嚴文敲花蓮百轟 王溢正本土首位10勝

2019-08-10 00:23

中職／猿隊火力支援王溢正 本季首位10勝本土投手

2019-08-09 22:59

中職／花蓮球場百轟達成 郭嚴文歷史留名

2019-08-09 21:16

中職二軍／悍將新秀朱益生首戰3保送 初登板吞敗

2019-08-09 18:56

中職／潘威倫重回先發 第8度挑戰141勝

2019-08-09 17:48

甲子園／又見台灣球員參賽 崔哲瑋單場敲3安

2019-08-09 16:50

不能自滿於三級棒球冠軍 成棒實力提升才是要務

2019-08-08 07:00

中職／超強壘打數製造機 朱育賢挑戰大王紀錄

2019-08-07 07:00

日職／離開巨人真好 宇佐見、和田轉隊就成先發

2019-08-06 07:00

中職／統一獅換帥戰績不進反退 問題出在哪？

2019-08-06 07:00

中職／味全新兵多又年輕 可考慮出借賺實戰經驗

2019-07-31 07:00

中職／新舊國家隊對決話題夯 明星賽令人激賞

2019-07-30 07:00

日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌

2019-07-30 07:00

中職／統一想要重返榮耀 獅子王不能頻頻換人　

2019-07-25 07:00

中職／兄弟練習生傳奇 讚嘆吳昇峰、感嘆王勁力

2019-07-24 09:08

日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

2019-07-23 07:00

日職／洋聯新人王之爭 甲斐野央對決高橋礼

2019-07-22 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

中職／比賽時間落落長 本季破紀錄無懸念

2019-07-18 07:00

中職／王建民調整投手成效佳 開啟經驗傳承典範

2019-07-17 07:00

日職／打點王、盜壘王夾攻 10勝難保新人王

2019-07-15 07:00

中職／劉基鴻風光披龍袍 還有高中大物更受矚目

2019-07-11 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

MLB／洋基小將續蹲3A：沒升我真是瘋了

2019-08-11 10:32

口誤要林書豪去NBA擦地板 央視正妹主播挨批

2019-08-11 13:25

MLB／陳偉殷下半季回穩 馬丁利稱讚有價值

2019-08-11 08:43

日職／王柏融挨球吻左腳踝挫傷 狀況還要觀察

2019-08-10 18:44

NBA／畢斯利預計簽約活塞 促08年狀元榜眼合體

2019-08-11 12:40

世界盃男籃／字母哥牛刀小試 率希臘大勝匈牙利

2019-08-11 14:25

中國舉辦名人慈善賽 林書豪帶冠軍金盃現身

2019-08-11 12:05

世界盃男籃／皮朋仍看好美國隊：但得證明自己

2019-08-11 09:27

中職／獨盟新洋投報到？猿隊買斷多明尼合約

2019-08-11 10:43

U23排球／中華隊五局險勝日本 首闖冠軍戰

2019-08-10 20:59

NBA／哈登、衛少不搭？ 塔克：痛恨這種說法

2019-08-11 10:07

MLB／連4戰無失分 殷仔中繼代表作

2019-08-11 00:47

NBA／官網評近10年前3隊 加碼預測下個10年

2019-08-11 14:50

世界盃男籃／點名米歇爾夠拚 華克：像另一個我

2019-08-11 11:08

中職／彭政閔回顧天母球場 球迷砸雞蛋印象最深

2019-08-10 17:08

MLB／警方擺烏龍持槍盤查 凱許曼：他們很敬業

2019-08-11 09:42

MLB／楚奧特敲芬威球場首轟 教頭虧：跟我一樣

2019-08-11 10:13

MLB／牛棚球速提升 投手大谷恢復8成功力

2019-08-11 07:57

世界盃男籃／為波總而戰 庫茲瑪：最愛的教頭

2019-08-11 11:57

中職／連3季20轟創本土紀錄 張志豪盼成最佳範例

2019-08-10 20:55

MLB／太空人菜鳥三響 23分破隊史電爆金鶯

2019-08-11 12:42

日職／前役遭觸身球 王柏融隨隊未先發

2019-08-11 11:41

中職／張志豪連3季20轟：不是瘦小就不行

2019-08-11 00:38

中職／全壘打轟不停 林益全：頭腦可和身體結合

2019-08-10 16:42

中職／兄弟8：1克悍將 彭政閔出場球迷仍激動

2019-08-10 20:52

日職／傷癒才剛復出 大王又挨觸身球

2019-08-11 00:45

中職／林智勝敲兄弟本季百轟 伍鐸挨轟數第一

2019-08-11 14:48

小馬青少棒／首局海灌9分 中華隊輕取波多黎各

2019-08-11 09:09

辛辛那提網賽／謝淑薇首輪尬王薔 16強恐碰球后

2019-08-11 08:45

加拿大女網／輸球也無礙 大坂直美重返球后

2019-08-11 00:49

MLB／大都會又演逆轉情節 近16戰收15勝

2019-08-11 11:22

中職／張志豪連3季20轟 兄弟擊敗悍將

2019-08-10 20:19

MLB／紅人艾奎諾單場三響 生涯十場七轟平紀錄

2019-08-11 11:25

中職／尼克斯無四死球完封勝 猿4轟打暈獅

2019-08-10 20:54

MLB／ 艾瓦瑞茲無低潮狂轟 幾乎預約新人王

2019-08-11 15:30

中職／獅隊林安可一軍亮相！ 生涯首戰先發第3棒

2019-08-10 16:49

中職／猿隊尼克斯完封勝 花蓮球場頭一遭

2019-08-11 00:41

MiLB／林子偉單場3安 江少慶先發吞敗

2019-08-11 14:06

蒙特婁網賽／51度闖千分賽決賽 納達爾超車費爸

2019-08-11 12:42

亞洲沙排／顧乃涵、劉碧欣 台灣內戰奪勝

2019-08-11 00:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top