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MLB／牛棚練投球速提升 投手大谷恢復8成功力

2019-08-11 07:57聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

「二刀流」大谷翔平繼續朝明年賽季解除投手封印的目標前進，今天他進牛棚練投40球，最快球速達82哩（約131公里），他表示目前進度已恢復八成功力。

大谷翔平去年10月接受韌帶重建手術（Tommy John），本賽季只打不投，先以打者身分復出，並一邊按部就班展開「投手大谷」的復健過程。

今天大谷翔平在天使總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）面前完成牛棚練投，雖然還沒開始投變化球，但直球已經能破80哩，他透過翻譯表示，「在開始投變化球之前，我需要先提升球速，我認為已經越來越接近了，雖然離比賽狀態還很遠，讓我不完全滿意，但目前一路走來，一切都算好。」

奧斯穆斯之前只在6月底看過大谷翔平手術後第一次進牛棚的情況，相隔一個半月再度盯場，對於大谷投球強度增加特別有感，「他看起來很不錯，游刃有餘而且自在。」

大谷翔平預計接下來展開變化球練習，按照表訂計畫，球季尾聲就要讓他在模擬賽中面對打者，只要今年能進行完整的復健流程，明年春訓應能正常備戰新賽季。

天使總管艾普勒（Billy Eppler）補充說道，「他今年將會拉到足以面對打者的程度，大約能投60球到70球左右，到時候我們就會暫停他的工作。」

大谷翔平牛棚天使
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