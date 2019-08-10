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中職／尼克斯無四死球完封勝 猿4轟打暈獅

2019-08-10 20:54聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

Lamigo桃猿今天對上統一獅隊，洋投尼克斯投出9局無四死球完封勝。 報系資料照...
Lamigo桃猿今天對上統一獅隊，洋投尼克斯投出9局無四死球完封勝。 報系資料照／記者余承翰攝影
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Lamigo桃猿隊作客花蓮球場對上統一獅隊，洋投尼克斯投出9局無四死球完封勝，送出9次三振，成為首位在花蓮球場投出完封的球員，猿隊打線也以4轟上演煙火秀，包括地主球員陳俊秀的雙響砲，終場猿隊以10：0勝出，搶下近期3連勝。

猿隊昨天「站」火車到花蓮出賽，對上獅隊3連戰首役仍以10：5贏球，經過一晚休息，今天延續火力，碰上獅隊先發投手「嘟嘟」潘威倫，首局陳晨威敲出安打後再盜上二壘，林立補上安打先敲回1：0領先。

4局上陳俊秀安打、廖健富二壘打形成二、三壘有人，林承飛接著揮出二壘打送回2分，將比數拉開為3：0。林承飛之後在6局上面對獅隊第1任中繼投手洪心騏，2出局後揮出左外野陽春全壘打（本季第6轟），8局上陳俊秀再對洪心騏開砲，以陽春彈將比數改寫為5：0。

猿隊在9局上又展開一輪猛攻，從2出局後展開攻勢，在一、三壘有人時靠不死三振多添1分，接著陳俊秀從傅于剛手中揮出中外野大號3分彈（本季第13轟），單場雙響砲，郭嚴文馬上「背靠背」追加1轟（本季第9轟），連續2天在花蓮敲全壘打，猿隊把比數拉開到10分差。

而猿隊先發尼克斯今天獨挑大梁，以100球完投9局，被揮出6支安打，沒有出現保送，無失分，送出9次三振，在花蓮球場寫新猷，也拿下個人本季第11勝，獨居聯盟勝投王，並獲選單場MVP。

獅隊潘威倫則是先發5局，被敲8支安打，送出4次三振，失3分，第8度挑戰生涯141勝失利，依舊沒能追平陳義信寫下的台灣職棒最多勝紀錄（中職92勝、台灣大聯盟49勝），還吞下本季第5敗。

獅隊今年選秀首輪指名的新秀林安可，今天在一軍初登場擔任先發第3棒、右外野手，但4打數沒表現、吞下2次三振，生涯首安還未出爐。

陳俊秀尼克
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