傅崐萁開球驚艷全場 網友驚呼：被政治耽誤的投手

2019-08-10 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮前縣長傅崐萁今天受邀擔任職棒賽事花蓮場的開球貴賓，網友大讚投球姿式很專業。圖／縣府提供 分享 facebook 中華職棒近日移師花蓮舉行，今天由統一7-ELEVEn獅對戰Lamigo桃猿，賽前邀請到花蓮縣前縣長傅崐萁擔任開球貴賓，只見他站在投手丘上奮力一投，球迅速竄入本壘，穩穩落入捕手手套，又快又準。

傅崐萁開球影片被放上Eleven Sports臉書（https://www.facebook.com/511156249061164/posts/1300858276757620），小編寫到「有看過這麼猛的縣長嗎？不僅有球速也有控球」，立刻引起網友熱議，直呼是傅崐萁是「被政治耽誤的投手」。

有人留言讚「這是不是有點強」、「花蓮王好猛」、「目測（球速）120」，也有人打趣「感覺投得很好啊，乾脆讓縣長幫統一中繼一局好了」；有人分析投得這麼好「因為他是中華職棒史上開球最多次的人了吧，每次來花蓮他都會開球。」

還有專業網友分析「手肘竟然沒掉下來，實屬標準」，很多人好奇，傅崐萁投球表現超強，是否「有練過」？據了解，傅以前擔任縣長時，只要職棒移師花蓮，他經常受邀開球，當時確實曾請專業教練來指點開球，動作才會這麼標準。

儘管網友對於他的投球表現有諸多好評，但他本人今天倒是謙虛地說「年久失修機件故障」。