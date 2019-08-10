中職／彭政閔回顧天母球場 球迷砸雞蛋印象最深

2019-08-10 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



2003年兄弟在天母球場完成三連霸。 報系資料照 分享 facebook 中信兄弟隊本周在天母棒球場當主人，也是老將「恰恰」彭政閔在天母的告別戰，回憶過往，除了在這裡完成球隊3連霸，「2003年總冠軍賽球迷因買不到票、憤而砸雞蛋」最讓他印象深刻。

彭政閔業餘時期效力合庫隊，訓練、宿舍都在天母，他對這裡相當熟悉，也很喜歡這個地方的生活節奏。

「恰恰」2001年進入兄弟象隊，隔年中職開始在天母棒球場排比賽，象隊很多主場都排在這裡，讓他對天母球場更有不同的感情和回憶。

2001到03年，兄弟締造隊史第2次3連霸，彭政閔躬逢其盛，2003年象隊在天母棒球場封王，是他印象最深刻的一次。

當年總冠軍賽掀起搶票熱潮，很多球迷買不到票，跑到天母棒球場前怒砸雞蛋；之後象隊封王，球迷自發組成車隊，一路跟著球隊回飯店。這些都是「恰恰」難忘的畫面。

生涯第1支再見安打、第1400安都在天母棒球場完成，天母棒球場有很多彭政閔的回憶，而本周最後一次在天母主場出賽，「每天都在拚啊，會先專注在場上，順其自然就好」。

除了天母之外，彭政閔說：「很多地方都有回憶，愈接近尾聲，依序向全台各球場道別，都會一些感覺。」他現在只能珍惜每次上場機會，盡力打好每場比賽。