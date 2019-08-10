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日職／王柏融歸隊首戰連4打席上壘 挨觸身球提前退場

2019-08-10 14:53聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

王柏融復出首戰擊出一支安打，但又因觸身球下場。 擷圖自推特
王柏融復出首戰擊出一支安打，但又因觸身球下場。 擷圖自推特
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日職火腿隊「大王」王柏融相隔1個月重返一軍，歸隊首戰擔任先發第3棒、指定打擊，面對軟銀隊王牌投手千賀滉大，連4打席上壘、敲出1支安打，但7局上被觸身球擊中左腳踝提前退場。

而火腿隊在一度取得4分領先下，卻在六、七、八局失8分，遭到逆轉，終場以4:8落敗，與軟銀太平洋聯盟龍頭之爭，反而被拉開4.5場差距。

王柏融上個月守備時因撲接傷及肩膀，本季第2度因傷被降二軍，經過休養後，7月31日起在二軍打了7場復健賽，打擊率破4成，今天重新被登錄一軍並先發上陣。王柏融遭球吻影片

王柏融首打席面對千賀滉大，抓準一顆152公里的速球，揮成右外野方向安打，第2打席在2出局一壘有人時上場，選到四壞球保送，5局上王柏融又選到四壞球保送讓球隊攻占滿壘，火腿隊接著靠近藤健介的滾地球及渡邉諒3分砲取得4：0領先。

軟銀在6局下追回3分，讓比數形成1分差，而7局上王柏融在2出局後上場，在球數2好2壞時，被146公里的速球擊中左腳踝，形成觸身球保送，王柏融在場上經過短暫治療，之後退場由田中賢介代跑。

王柏融此戰4打席都上壘，有1支安打，獲得2次四壞球保送和1次觸身球保送，本季打擊率從賽前的2成81升至2成83。而今年王柏融對戰千賀滉大合計9打數敲出2支安打、有1打點，獲得4次保送（1次觸身球），吞下4次三振，對戰打擊率推進至2成22。

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王柏融軟銀
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