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日職／王柏融今返一軍 要回打擊榜不能再受傷

2019-08-10 08:06聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

旅日好手王柏融今天歸隊火腿隊一軍，預計從指定打擊出發，若維持受傷前打擊率2成81的身手，對今起要與軟銀競爭太平洋聯盟第一的火腿隊戰力是加分，但要在球季結束前回到打擊榜，接下來不能再缺席。

王柏融自7月9日受傷下放二軍後，經過一個月復健調整，火腿隊預計今天將他升回一軍，受傷期間王柏融因打席數不足掉出排行榜，隊友大田泰示打擊率同為2成81，目前排名太平洋聯盟第11，同隊中僅有第九名西川遙輝（2成84）、第7名近藤健介（3成03）排在前面。

王柏融的肩膀挫傷對打擊影響不大，但目前守備的復健進度較慢，經理吉村浩表示，王柏融在守備上還無法幫助球隊，將以打擊優先，王柏融表示：「我準備好了，希望能為球隊的勝利有所貢獻。」

王柏融歸隊後可能先與近藤健介、田中賢介輪流擔任指定打擊，或是在比賽後段代打上場，也代表出賽、打席數不會立刻回到天天先發強度，這也影響他回到打擊榜的可能性。

火腿隊打完104場比賽，以52勝48敗4和排名洋聯第二，本季還有39場比賽要打，根據日職規定，每場比賽要3.1個打席成績才會列入排行榜，代表球季結束前，王柏融要有444個打席才能進榜。

王柏融目前出賽69場，累積281打席，距離門檻還有163打席，要返回榜中難度不小，就算在接下來火腿隊賽事場場出賽，平均每場要有4.2打席，等於場場都要先發打到底，幾乎沒有再受傷缺陣的本錢。

王柏融火腿軟銀
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