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中職二軍／悍將新秀朱益生首戰3保送 初登板吞敗

2019-08-09 18:56聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

悍將隊選秀第二指名的左投朱益生。圖／富邦悍將提供
悍將隊選秀第二指名的左投朱益生。圖／富邦悍將提供
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富邦悍將隊今年選秀前兩輪都選進大學投手，首輪指名的江國豪已在一軍出賽，次輪被挑中的左投朱益生則是今天於二軍首度亮相，但投出3次保送，留下中繼0.2局失3分的成績，初登板以敗投收場。

悍將隊今年首輪挑中即戰力投手江國豪，加盟後在二軍交流賽投了1場就被拉上一軍，目前已在一軍登板中繼2場，投了3.1失2分，防禦率5.40。

朱益生則是第2輪被悍將隊指名，月初正式加盟，今天在二軍初登板，對上統一獅隊二軍，接替先發5局失2分的吳世豪，在6局下兩隊2：2平手時上場。

朱益生先對首名打者鄧志偉投出四壞球保送，之後連抓2個出局數，但接著面對林勝傑、施冠宇又連投2次保送，留下滿壘局面退場，之後登板的林克謙也沒能即時止血，上場後再投保送送分，接著被李丞齡揮出2分打點安打，失分都記在朱益生的帳上。

朱益生的職棒首戰僅投0.2局，沒有被揮出安打，送出3次保送，有1次三振，失3分都是自責分，最終悍將隊二軍以2：11落敗，朱益生承擔敗投，而悍將隊二軍全場動用6名投手，合計出現10次四懷球保送。

至於獅隊二軍今天由古林睿煬先發，主投5.2局用100球，是他加入職後的單場最長局數及最多用球數，被揮出6支安打，有1次保送、3次三振，失2分，無關勝敗。

朱益生
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