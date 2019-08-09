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成棒／亞錦賽10月中開打 中華隊依港口盃陣容再補強

2019-08-09 18:03聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中華隊。 資料照(哈連盃官網)
中華隊。 資料照(哈連盃官網)
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攸關明天奧運資格賽門票的亞洲棒球錦標賽，10月將在台中登場，中華隊預計由台電教頭李盈南領軍，球員陣容將以業餘球員為主體，搭配旅外球員及補充役列管的職棒球員。

兩年一度的亞錦賽連續4屆在台灣舉辦，今年賽事訂於10月14日至20日在台中進行，預計8隊參賽，也將攸關爭取奧運門票的資格。

今年11月的世界12強賽，中華隊、南韓隊與澳洲隊將爭取1張亞太區的奧運參賽門票，爭取失利的隊伍則要透過明年6搶1資格賽最後一搏。而在亞錦賽取得前2名的球隊，扣除已保障晉級奧運的日本及取得奧運門票的隊伍，才能參與奧運資格賽。

換句話說，中華隊在亞錦賽必須至少要打進前2，才能確保若12強賽爭搶奧運門票失利後，得以參與明年資格賽。

這次亞錦賽將由李盈南擔任中華隊教頭，率領業餘球員為主體的陣容參賽。日前中華棒球協會已啟動培訓計畫，選出培訓隊參賽美國NCAA來台交流賽以及荷蘭港口盃賽事。

而亞錦賽中華培訓隊在7月下旬打完港口盃返台後，球員歸建母隊，其中也有5名球員告別業餘投入中職。因此棒協預計在9月梅花旗大專棒球錦標賽、協會盃全國成棒年度大賽結束後，再就港口盃的名單進行補強。

中華隊棒球中職
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