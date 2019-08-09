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甲子園／又見台灣球員參賽 崔哲瑋單場敲3安

2019-08-09 16:50聯合報 記者婁靖平╱即時報導

台灣球員崔哲瑋參加甲子園比賽。 擷圖自推特
台灣球員崔哲瑋參加甲子園比賽。 擷圖自推特
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第101屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園），台灣球員崔哲瑋代表沖繩尚學高等學校出賽，自2003年以來，再有台灣球員參加（夏季），且在今天對千葉習志野之戰敲出3安，但球隊在延長賽以4：5落敗。

夏季甲子園棒球賽6日開打，沖繩尚學高校在沖繩地區賽出線，取得進軍甲子園的資格，崔哲瑋在預賽表現出色，是球隊晉級的功臣之一。

崔哲瑋畢業於新竹市成德國中，曾練過投手，國中時最快球速接近140公里，赴日唸書後專職野手，打擊功力備受肯定。

今天比賽，崔哲瑋擔任先發左外野手、打第5棒，在2、4、6局下都敲出安打，4局下擊出三壘打，單場貢獻兩分打點，8局下則遭三振出局。

此戰8局打完，沖繩尚學高校仍以4：3領先，但9局上發生守備失誤，讓對手追平比數，延長賽10局上千葉習志野再以兩支安打攻進致勝分，崔哲瑋也結束甲子園初體驗。

歷年（戰後）參加過甲子園比賽的台灣球員有陳光榮（1979年春季、80年夏季）、蕭一傑（2003夏季、04年春季）、吳承達（2003年夏季、04春季）、蔡鉦宇（2014年春季）。

今年夏季甲子園棒球賽有49所各地方代表高校參加，冠軍預定21日出爐。

甲子園棒球
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