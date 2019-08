MLB／鯊魚頌太洗腦 國民主場瘋帕拉出場音樂

國民主場瘋帕拉出場音樂。 路透 分享 facebook 「Baby Shark Doo Doo Doo Doo Doo Doo」的洗腦旋律,最近在國民主場繚繞,今年5月才來到國民的外野手帕拉(Gerardo Parra)選用這首兒歌作為出場音樂後,成為觀眾最期待看到他上場的球員,突如其來的人氣要感謝女兒,他解釋選用這首歌的理由,「因為我女兒喜歡。」

「鯊魚頌」是由一首由南韓教育企業所製作的兒歌,旋律簡單而洗腦,在全球爆紅,今年季初已經出現第一位使用這首歌作為出場音樂的球員,就是遊騎兵安德魯斯(Elvis Andrus),破格的選擇在當時已經引起話題,而他說:「這是我的打席、我的出場音樂,我可以做任何我想做的事。」

帕拉季中遭到巨人釋出,轉戰國民,起初選用尚恩保羅(Sean Paul)和J.巴爾文( J. Balvin)的「ContraLa Pared」作為出場音樂,在經過23打數沒有安打的低潮後,決定換首歌改運。

帕拉在6月20日改用「鯊魚頌」作為出場音樂,當天的雙重賽首戰四打數敲出兩安打,包括一發全壘打,國民也在他改用「鯊魚頌」後的20場比賽贏了16場。

球迷對「鯊魚頌」著迷,每次帕拉上場打擊,全場球迷都會跟著大螢幕的Q版影片做起鯊魚動作,讓球場一片歡樂,隊友多茲爾(Brian Dozier)就說:「他們看起來樂在其中。」甚至還有休息室裡的隊友、對手跟著「鯊魚頌」做起鯊魚張嘴的動作。

也有不少敵隊捕手在帕拉打擊時向他稱讚出場音樂選得好,他透露費城人捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)就是第一人,「他跟我說,這是一首很棒的歌,還有很多捕手和一壘手都說他們喜歡這首歌,也有人寫信告訴我他們喜歡,大家都喜歡。」

就連總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)的孫女,最近趁著來到華盛頓進場觀戰,只是看了帕拉代打一個打席,回家後就逼爺爺開Youtube看了一遍又一遍「鯊魚頌」的影片,馬丁尼茲笑說,已經完全感受到這首歌的威力了。

You've gotta see Gerardo Parra's Baby Shark intro.



This is WILD. pic.twitter.com/kjmb6vaoUl