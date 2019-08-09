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MLB／鯊魚頌太洗腦 國民主場瘋帕拉出場音樂

2019-08-09 09:11聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

國民主場瘋帕拉出場音樂。 路透
國民主場瘋帕拉出場音樂。 路透
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「Baby Shark Doo Doo Doo Doo Doo Doo」的洗腦旋律，最近在國民主場繚繞，今年5月才來到國民的外野手帕拉（Gerardo Parra）選用這首兒歌作為出場音樂後，成為觀眾最期待看到他上場的球員，突如其來的人氣要感謝女兒，他解釋選用這首歌的理由，「因為我女兒喜歡。」

「鯊魚頌」是由一首由南韓教育企業所製作的兒歌，旋律簡單而洗腦，在全球爆紅，今年季初已經出現第一位使用這首歌作為出場音樂的球員，就是遊騎兵安德魯斯（Elvis Andrus），破格的選擇在當時已經引起話題，而他說：「這是我的打席、我的出場音樂，我可以做任何我想做的事。」

帕拉季中遭到巨人釋出，轉戰國民，起初選用尚恩保羅（Sean Paul）和J.巴爾文（ J. Balvin）的「ContraLa Pared」作為出場音樂，在經過23打數沒有安打的低潮後，決定換首歌改運。

帕拉在6月20日改用「鯊魚頌」作為出場音樂，當天的雙重賽首戰四打數敲出兩安打，包括一發全壘打，國民也在他改用「鯊魚頌」後的20場比賽贏了16場。

球迷對「鯊魚頌」著迷，每次帕拉上場打擊，全場球迷都會跟著大螢幕的Q版影片做起鯊魚動作，讓球場一片歡樂，隊友多茲爾（Brian Dozier）就說：「他們看起來樂在其中。」甚至還有休息室裡的隊友、對手跟著「鯊魚頌」做起鯊魚張嘴的動作。

也有不少敵隊捕手在帕拉打擊時向他稱讚出場音樂選得好，他透露費城人捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）就是第一人，「他跟我說，這是一首很棒的歌，還有很多捕手和一壘手都說他們喜歡這首歌，也有人寫信告訴我他們喜歡，大家都喜歡。」

就連總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）的孫女，最近趁著來到華盛頓進場觀戰，只是看了帕拉代打一個打席，回家後就逼爺爺開Youtube看了一遍又一遍「鯊魚頌」的影片，馬丁尼茲笑說，已經完全感受到這首歌的威力了。

國民馬丁尼茲
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