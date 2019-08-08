中職／蘇智傑2分打點致勝安打 獅隊7：6勝悍將

2019-08-08 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



統一獅隊與富邦悍將隊在花蓮球場的第2場交手，獅隊儘管兩度挨轟陷入落後，但8局下蘇智傑在滿壘時揮出2分打點安打建功，幫助獅隊以7：6贏球，系列賽各拿一勝。

雙方今天都派出本土投手對壘，獅隊施子謙對戰悍將隊游霆崴，也形成西苑高中學長、學弟的對決，前3局都沒讓對手攻進分數。

4局上悍將隊率先突破施子謙的投球，王正棠、胡金龍連續安打後，林益全轟出中外野3分全壘打（本季第21轟），連續兩天在花蓮球場開轟，替悍將隊打下3：0領先。

獅隊則在5局下展開反攻，林祐樂、唐肇廷連敲安打，林靖凱犧牲觸擊造成游擊手李宗賢失誤，獅隊先追回1分，江亮緯補上二壘打將比數扳平，之後蘇智傑、潘武雄連續安打敲回超前分，悍將隊換投林晨樺後，獅隊又靠滾地球追加分數，單局搶5分，反以5：3領先。

但獅隊牛棚沒能守住優勢，7局上悍將隊靠失誤和安打攻佔一、三壘，陳凱倫安打送回1分，胡金龍再揮出安打形成滿壘，林益全接著敲出高飛犧牲打送回追平分，兩隊5：5再戰成平手。

悍將隊在8局上靠著高國輝的陽春砲（本季第6轟）轟回超前分，但牛棚在8局下也出狀況，獅隊靠2次保送和失誤攻占滿壘，蘇智傑揮出2分打點安打要回領先，比賽接著因雨中斷50分鐘，恢復比賽後戰況沒再有變化，由獅隊收下勝利。

施子謙繳出先發6局失3分的優質先發，無關勝敗；傅于剛中繼1局無失分，拿下勝投。蘇智傑單場2安，在8局下敲回勝利打點，獲選單場MVP。