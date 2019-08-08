日職／張奕把勝投球獻給父親 也感謝表哥陽岱鋼

2019-08-08 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



前年以育成野手身分從歐力士隊展開日職生涯，去年棄打從投，25歲旅日好手張奕今天首次在一軍登板先發，對日本火腿隊投六局，只被揮出兩支安打、失一分，奪下生涯首勝，賽後接受「英雄訪問」時一度激動落淚，他說：「今天是台灣的父親節，要把勝投球獻給爸爸張正昌。」

張奕一軍生涯第三戰、首次擔任先發投手，唯一失分是在六局下被清宮幸太郎轟出陽春砲，退場時3：1領先。

火腿七局下追回一分，但替補一壘手杉谷拳士九局上接球失誤，讓歐力士延續攻勢追加兩分，張奕在場邊鬆了一口氣，比賽結束確定勝投到手時，露出開心笑容，隊友紛紛向他致賀。

張奕成為日職開打超過80年來，首位育成野手出身，在一軍先發奪勝的球員，歐力士監督西村德文賽後和他拿著勝利球一起合影，也因為這位台灣好手的優質表現，讓火腿在三連戰遭橫掃，本月八場比賽只有1勝7敗。

歐力士、火腿之戰在旭川球場進行，全場雨勢不斷，張奕開賽連續解決12人次，五局下才被揮出首安；他表示，沒注意無安打比賽，被清宮轟出全壘打後也不在意，集中注意力，一球一球慢慢投。

張奕5月16日初登一軍，生涯前兩戰都以後援投手身分出賽，合計1.2局被揮出五支安打，包括一支全壘打，失兩分都是自責分，下放二軍兩個多月再回一軍，他說：「希望得失心別太重，好好投球，也感謝球迷在雨中為我們加油。」

張奕在2009年跟隨表哥陽岱鋼的腳步，從台灣赴日就讀福岡第一高校；他表示，很感謝在日本這麼活躍的表哥，因為他的關係來到這裡，真的非常高興。