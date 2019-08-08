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雄鷹盃／被地震搖醒 北京清華照奪3連勝

2019-08-08 19:14聯合報 記者曾思儒╱即時報導

凌晨一陣天搖地動，讓來台參加第一屆政大雄鷹盃名校籃球邀請賽的北京清華大學虛驚一場，不過今天下午碰地主政治大學仍打下3連勝，以99：85帶走勝利。

清華前兩戰得分都破百，今天也是差一分得分就突破三位數，不過教頭陳磊談到今晨地震仍心有餘悸，「我第二次遇到地震，有的隊員是第一次，還是會怕。當下趕快打給（政大）的孫老師，看是不是需要下樓躲一下？」

陳磊下榻處是11樓，球員則是分別住在16到18樓，幾乎全隊都被地牛翻身驚醒，「還好大家都平安。」

清華今天碰賽前同為2連勝的政大，首節僅以24：22領先，第二節一度被追擊，但靠著一波7：0攻勢，半場打完仍握有46：39優勢，最終在曾茂洲轟進6記三分球在內的24分領軍下，以99：85收下3連勝。

政大雖吞敗，教頭陳子威對於球員每球都不放棄的精神仍給予很高肯定，「看到球隊的進步，真的很感動。」政大以隊長張鎮衙23分最佳，田浩也貢獻22分。

陳子威也提到，雄鷹籃球隊才成立第三年，能有機會對上強隊，是非常好的學習機會，「我們為雄鷹盃備戰很久，北京清華是很完整的大陸球隊，陳磊教練將球隊整合得非常好，我們學到很多。」

台師大今天以66：60擊敗台灣藝大，同樣是3連勝到手，日本筑波大學則在「日韓大戰」以89：59氣走南韓代表漢陽大學。

明天是雄鷹盃第四天賽程，大會宣布，無論台北市是否上班上課，賽程都將照常舉行，大會也提醒有意到現場觀賽的民眾，務必衡量明日的天候與路況，「安全第一」。

雄鷹隊長張鎮衙攻下全隊最高23分。圖／政大雄鷹會提供
雄鷹隊長張鎮衙攻下全隊最高23分。圖／政大雄鷹會提供
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田浩貢獻全隊次高的22分。圖／政大雄鷹會提供
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陳子威張鎮衙田浩
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