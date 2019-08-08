排球／劉鴻敏加盟松下黑豹 挑戰3連霸

2019-08-08 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



松下黑豹總教練川村慎二（左）歡迎劉鴻敏加入。記者林俊良／攝影 分享 facebook

中華男排隊「最強雙胞胎」哥哥劉鴻敏今天宣布新東家，他將加盟日本聯賽一級強權松下黑豹隊，新球隊要隨隊挑戰3連霸。

松下黑豹2017到18賽季包辦日本一級聯賽、天皇盃和黑鷲旗3項國內頂級賽事的冠軍，是日本「三冠王」強權，球隊擁有波蘭國家隊隊長庫比亞克（Michal Kubiak），陣中還有包括日本隊前隊長清水邦廣及多名國家隊成員，上季網羅中華隊隊長「黑狗」陳建禎並完成日本聯賽2連霸，季後陳建禎雖沒選擇續約，松下黑豹仍和台灣有連結，找來劉鴻敏加入團隊。

劉鴻敏弟弟劉鴻杰兩天前才舉行加盟名古屋狼犬隊記者會，今天換哥哥接棒，阿美族家人也全部總動員，包括劉鴻杰和4名姊姊都穿上阿美族傳統服飾，見證劉鴻敏的新里程碑。

今天除了松下黑豹教頭川村慎二親自來台授予劉鴻敏14號球衣，日本排球雜誌記者也自費來台參加記者會，川村慎二說：「有一職關注台灣選手，肯定劉鴻敏的實力，也看中他的攻擊能力，相信會很適合松下。」

劉鴻敏上季和劉鴻杰一同在泰國聯賽當隊友，如今確定「單飛」，他笑說，在泰國時就有心理準備，「畢竟我們夢想都是到日本，遲早會分開。」劉鴻杰也說，下個階段就要各自努力，「要多付責任一點，以前都在一起，這次就真的自己一個人了。」

日本聯賽分三級，實力最強的一級共有10支隊伍，每支隊伍可有一名外籍選手和一名亞洲外援，台灣今年共有3人獲得青睞，「黑狗」陳建禎加盟JT雷霆，劉鴻杰、劉鴻敏兄弟也首度旅日，創下台灣排球新頁。