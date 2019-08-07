中職／林益全敲花蓮第2發滿貫砲 悍將勝獅隊

2019-08-07 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



本季中職在花蓮球場的首戰，今天由統一獅隊迎戰來訪的富邦悍將隊，林益全在5局上轟出一發滿貫全壘打，是花蓮球場歷來第2發滿貫砲，一棒定江山，而比賽一度因雨中斷，一路進行至晚間11點45分才結束，最終由富邦悍將隊以10：5勝出。

悍將隊在1局上先有攻勢，陳品捷從亞力克手中選到保送，胡金龍補上二壘打後，林益全敲出高飛犧牲打，先送回第1分。獅隊則在1局下就有所回應，開路先鋒林靖凱揮出安打，還盜上二壘，蘇智傑揮出二壘打將比數扳平。

雙方1：1再戰，2局下獅隊靠首名打者江亮緯的二壘打開啟攻勢，1出局三壘有人時，林祖傑擊出游擊滾地球靠野手選擇上壘，獅隊也跑回超前分，郭峻偉擊出一壘上方飛球又因林益全的失誤上壘，之後潘武雄敲內野安打形成滿壘，蘇智傑揮出左中外野清壘二壘打，替獅隊打下5：1領先。

亞力克前4局僅失1分，5局上因安打、隊友失誤製造一、三壘有人局面，悍將隊陳品捷敲高飛犧牲打追回1分，王正棠補上安打形成一、二壘有人，獅隊換上江承峰取代亞力克登板，但沒能止血，胡金龍再敲安打形成滿壘，林益全接著轟出中外野滿貫砲，一棒以6：5逆轉戰局。

這是林益全本季第20轟，甩開中信兄弟張志豪，獨居聯盟第2，而這也是本季花蓮球場第1轟、歷來第96發全壘打，也是繼2006年5月27日誠泰王傳家（對戰中信兄弟）後，花蓮史上第2支滿貫砲。

6局上悍將隊陳凱倫選到保送，盜上二壘後再藉由方克偉的滾地球推進上三壘，陳品捷敲高飛犧牲打再添1分，將比數改寫為7：5。

而比賽進入8局上，2出局後因現場雨勢過大，比賽暫停了超過1小時才恢復進行，悍將隊攻佔滿壘後靠王正棠的安打追加2分，9局上林哲瑄在2出局三壘有人時再敲安打送回分數，悍將隊拉開10：5領先，最終就以5分差勝出。

羅力今天主投6局，被揮出6支安打，送出13次三振平個人單場紀錄，失5分僅2分自責分，拿下本季第9勝。