日職／萊德雙響砲轟垮軟銀 本季31轟洋砲最猛
レアード選手(4回30号2ラン)「打ったのはストレート。ヒサシブリ…。ここのところ打てていなかったので、幕張スシも閉店してしまうんじゃないかと心配だったから、打てて良かったよ。またお客さんに喜んでもらえるように頑張るよ。幕張スシ、さいGO！(さあ、行こう、最高)」(広報) #chibalotte pic.twitter.com/lTtJ0fhJ06— 千葉ロッテマリーンズ公式アカウント (@Chiba_Lotte) August 7, 2019
羅德隊洋砲萊德（Brandon Laird）今天在千葉主場砲火凶猛，對軟銀之戰轟出雙響砲，攻下四分打點，成為羅德5：3贏球最大功臣，本季累積31轟也是日職所有洋砲最多，在太平洋聯盟暫居第二，只落後西武隊山川穗高一轟。
羅德全場攻下五分都靠兩門洋砲，古巴好手馬丁（Leonys Martin）首局轟出陽春砲，萊德四局下轟出兩分砲，以3：0領先。
軟銀前七局掛零，八局上靠一次觸身球、三支安打攻下三分扳平戰局，萊德八局下又轟出兩分砲，成為致勝一擊，日職生涯五年第四次單季超過30轟，合計162轟紀錄。
橫濱隊洋砲索托（Neftali Soto）今天對廣島之戰三局上轟出兩分砲，本季第29轟攻下勝利打點，幫助球隊4：0獲勝，追平巨人隊坂本勇人，並列中央聯盟全壘打王，產量也是洋砲第二多。
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