日職／萊德雙響砲轟垮軟銀 本季31轟洋砲最猛

2019-08-07 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



羅德隊洋砲萊德（Brandon Laird）今天在千葉主場砲火凶猛，對軟銀之戰轟出雙響砲，攻下四分打點，成為羅德5：3贏球最大功臣，本季累積31轟也是日職所有洋砲最多，在太平洋聯盟暫居第二，只落後西武隊山川穗高一轟。

羅德全場攻下五分都靠兩門洋砲，古巴好手馬丁（Leonys Martin）首局轟出陽春砲，萊德四局下轟出兩分砲，以3：0領先。

軟銀前七局掛零，八局上靠一次觸身球、三支安打攻下三分扳平戰局，萊德八局下又轟出兩分砲，成為致勝一擊，日職生涯五年第四次單季超過30轟，合計162轟紀錄。