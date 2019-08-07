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日職／阿部慎之助403轟出爐 巨人保住央聯龍頭

2019-08-07 20:37聯合報 記者藍宗標╱即時報導

阿部慎之助。 擷圖自讀賣巨人隊官方推特
阿部慎之助。 擷圖自讀賣巨人隊官方推特
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巨人隊今天在名古屋巨蛋對中日隊三連戰第二戰，旅日好手陽岱鋼全場坐板凳，40歲老將阿部慎之助擔任先發五棒、一壘手，五局上轟出右外野兩分砲，本季第四轟、生涯第403轟出爐，巨人終場9：3獲勝，保住中央聯盟排名第一。

巨人今天賽前只領先橫濱隊半場勝差，橫濱領先廣島隊半場勝差，央聯龍頭之爭相當激烈；巨人以六分之差擊敗中日，總算甩掉六連敗，橫濱4：0扳廣島，三隊排名不變。

巨人打完前四局1：0領先，五局上丸佳浩（本季第19轟）、阿部慎之助先後轟出兩分砲，擴大到5：0領先，這五分全記在中日先發投手山本拓實身上。

中日雖在六局下追回三分，第二任投手祖父江大輔七局上崩盤，被巨人攻下四分，無力挽回戰局。

巨人橫濱阿部慎之助
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