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不能自滿於三級棒球冠軍 成棒實力提升才是要務

2019-08-08 07:00Dennis

過去幾天可說是近年來台灣棒壇最輝煌的日子。首先，擁有主場優勢的中華小將於U-12世界盃棒球賽奪回睽違8年冠軍獎盃，此乃自第一屆U-12之後，中華隊再次重奪此殊榮。緊接著，以台東縣為主體的另一支中華少棒隊則是遠征美國，於美國野馬級世界少棒錦標賽裡順利尋求衛冕，完成中華隊在該賽事二連霸。另一方面，以桃園平鎮高中所組成中華青棒代表隊也在同一聯盟世界青棒等級中，再次為國爭光，順利衛冕冠軍。未來兩天，以台北市為主體的中華代表隊也將在青少棒等級比賽，尋求小馬聯盟三級棒球三冠王特別殊榮。

2019年U12世界盃冠軍戰，中華隊以擊敗日本隊奪冠，是繼首屆之後再奪此一殊榮。...
2019年U12世界盃冠軍戰，中華隊以擊敗日本隊奪冠，是繼首屆之後再奪此一殊榮。 報系資料照
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三級棒球屢次為台灣棒球在國際賽事上發光發熱，在過去台灣棒球歷史裡可說是司空見慣，從上個世紀70年代以來，台灣棒球給許多外國媒體印象，就是史無前例16屆LLB世界少棒錦標賽冠軍，尤其在老一輩民眾記憶中，熬夜看少棒、每年拿世界冠軍，贏球放鞭炮是永遠無法抹滅的美好回憶。台灣棒球在國際三級棒球場上攻城掠地，並且屢創佳績總是令台灣球迷引以為傲，孰不知當比賽層級進入到成棒，甚至是職棒後，中華隊幾乎是與世界性國際賽事的冠軍無緣，僅在2014年U-21世界盃奪魁，特別是在職棒球員開放參與國際賽事後，中華隊與冠軍基本上是絕緣體。

然而當國人再次準備歡欣鼓舞，迎接這批於國際三級棒球賽事「台灣之光」時，可曾想過在三級國際賽事近乎無往不利的中華隊，為何到了成棒層級就無法有所突破？十年前，筆者曾經發表過一篇「業餘誠可貴 職棒價更高」文章，其中就曾點出一個國家棒球實力決戰點是在職業棒球，而非三級棒球，雖三級棒球乃是棒球金字塔中基礎且是非常重要的一環，可是在現今國際賽允許職業球員參賽下，台灣本土職棒水準必須再向上提升，才能夠有機會讓中華成棒隊實力更上一層樓，能在強敵環伺的成棒比賽中直搗黃龍，才是真功夫。

放眼世界各大職業聯盟，中華職棒實力究竟在哪裡，其實各位球迷與棒球主事者們心知肚明。2009年所實施的二軍制度，如今看來對於現今中職一軍實力提升始終有限。過去雖仍有不少在二軍苦蹲已久球員，終於等到在一軍發光發熱的灰姑娘故事，但終究是曇花一現。現在還有誰還記得2015中職二軍盜壘王與在升上一軍就拿下單場MVP的王寶篁？還有誰記得在一軍首打席就擊出全壘打的江春緯？

依照目前中職的比賽制度、編制與球員養成系統仍舊與日職、韓職有一段不小差距，更不用說制度更加完善美國職棒大聯盟。事實證明如今中職現有二軍體系是無法直接提振球員間競爭力，反而在球團不斷稟持年輕化政策下，透過每年大量畢業生加盟，進而加速一些缺乏舞臺但有實力球員汰換。而在職棒系統僵化之下，許多從三級棒球中脫穎而出的球員，一旦進入了職棒體系就面臨到技術與競爭上瓶頸，未來也難以與世界接軌，導致代表中華隊出戰層級更高棒球強權時總是鎩羽而歸。

擺脫只剩三級棒球冠軍刻板印象，台灣棒球必須依靠中華職棒在賽制、編制、擴編制度和二...
擺脫只剩三級棒球冠軍刻板印象，台灣棒球必須依靠中華職棒在賽制、編制、擴編制度和二軍系統上作出改變。 報系資料照
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為了擺脫只剩三級棒球冠軍刻板印象，台灣棒球必須依靠中華職棒，而中華職棒務必於賽制、編制、擴編制度和二軍系統上作出改變，甚至如果必要也可跳出既有以美國棒球系統為首古板框架，取經於其他體育賽事聯賽或是聯盟系統，例如：英格蘭足球聯賽系統、北美冰球聯盟系統等，都是值得參考範圍，畢竟棒球運動在過去一世紀裡也曾做出了一系列，不管是在競技上、賽制上，或是環境上改變，才最終演化至今日球迷所熟悉棒球運動。然而，就當台灣棒球不甘心只當三級棒球王者同時，身為台灣棒球火車頭的中華職棒即扮演十分重要角色，今年年底世界12強與明年東京奧運，就是再次鑑定中華職棒與台灣棒球實力的試金石。

東京奧運金字塔熬夜競爭力足球

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

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