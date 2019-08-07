中職／兄弟2016年169轟 暴力猿再瘋狂也難追

2019-08-07 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中信兄弟隊今天在台中洲際球場再戰Lamigo桃猿隊，雙方推出洋投紐維拉、李茲先發對決，兄弟目前累積97轟紀錄，有機會成為本季第二支百轟球隊；至於連五季完成三位數全壘打的猿隊，暫以102轟排名第一，從現在進度看來，很難超越兄弟在2016年締造的中職單季169轟紀錄。

中職2016年出現603支全壘打，寫下空前紀錄，也是唯一四隊產量都破百的球季，除了兄弟轟出中職新高，猿隊158轟、統一獅隊145轟、富邦悍將隊前身義大犀牛隊131轟都是隊史新紀錄。

中職前年全壘打降到494支，去年再降到399支，今年球季打完前160場比賽，全聯盟合計333轟（獅隊69轟、悍將65轟），推算到球季結束約在500轟上下。

猿隊最近連續五場比賽轟出全壘打，陳俊秀昨天六局上轟出生涯第四支滿貫砲，也是猿隊本季第102轟，團隊按照這個速度，季末落點應在153轟左右，比起三年前兄弟打線的瘋狂程度，還是差了一截。

兄弟2016年共有17名球員開轟，林智勝34轟最多，蔣智賢30轟居次，周思齊、張志豪各17轟，陳子豪許基宏各15轟。

猿隊本季已有13人轟出全壘打，朱育賢24轟是全聯盟最多，林泓育、林立、陳俊秀也達二位數，分別是18、12、11轟。