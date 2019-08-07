中職二軍／杜家明棄投從打敲首轟 班華德優質先發敗

2019-08-07 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



杜家明原是投手。 報系資料照 分享 facebook 中信兄弟23歲杜家明去年季後棄投從打，今年以野手身份在二軍出賽，今天在對上富邦悍將隊二軍之戰，在9局上敲出個人職棒生涯首轟，至今在二軍打擊率達3成42。

杜家明從平鎮高中畢業後，以投手身份加入中信兄弟，還在2015年總冠軍賽第3戰登板奪勝，以19歲8個月又18天的年紀成為中職總冠軍賽最年輕勝投。但他僅2015、16年在一軍出賽32場（4場先發），防禦率6.57，之後不再有一軍出賽紀錄。

去年季後，杜家明在二軍教練團的建議下改練野手，守三壘，今年在二軍也有不錯成績，今天更在對上悍將隊二軍的比賽中，面對彭世杰敲出個人職棒生涯的首轟（陽春砲）。

杜家明本季在二軍出賽43場，120打數敲出41支安打，包括10支二壘打、1支三壘打、1轟，打擊率3成42，敲回21分打點，還有1次盜壘成功。

今天中信兄弟二軍共敲出3發全壘打，除了杜家明，潘志芳也有單場雙響砲演出，終場以10：1大勝悍將隊二軍。楊志龍先發4.1局，送出6次三振，失1分，無關勝敗，李吳永衡中繼0.2局奪勝投。

悍將隊新洋投班華德來台後第2度在二軍登板，今天主投6局，被揮出5支安打（1轟），送出8次三振，失4分（3分自責分），吞下敗投。