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中職／壘打數製造機 朱育賢挑戰大王紀錄

2019-08-07 07:00Tzuyi

Lamigo在前主力打者王柏融旅日之後，球隊戰績雖然明顯不穩，打擊成績卻依然亮眼。除了原本就有的林泓育、陳俊秀等巨砲外，今年最受矚目的莫過於朱育賢的崛起。他以22轟突破半季全壘打紀錄，目前除了打擊率被空降的林立超越外，包含安打、全壘打、打點等成績，都是在榜首之位。

截至8月6日賽後，朱育賢的打擊三圍是0.380/0.674/0.425，僅次於隊友林立，但兩人相差約80個打席，基準有些落差。而最恐怖的則是他的壘打數，目前已經高達213個，比第二名的隊友林泓育多出36個。與其他球隊最多的球員相比更是誇張，富邦悍將的林益全壘打數為165個，統一獅蘇智傑142個，中信兄弟詹子賢140個，都是遠遠被拋在後頭。

朱育賢今年壘打數產量非常驚人，已經把其他球員拋在後頭，甚至有機會挑戰聯盟紀錄。 ...
朱育賢今年壘打數產量非常驚人，已經把其他球員拋在後頭，甚至有機會挑戰聯盟紀錄。 聯合報系資料照片
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朱育賢本季平均1支安打可以打下1.78個壘打數，其實這並不是聯盟最佳。但他非常穩定出賽，所以安打數多，加上長打也多，所以單場比賽可以打下聯盟最多的2.7個壘打數，這對球隊而言就是個極大的貢獻。這個數字只有在2016年有球員高過他，當時的蔣智賢為2.94，以及王柏融的2.87。

全壘打是賺進壘打數最快的辦法，2015年高國輝打破全壘打紀錄，靠著39轟打下156個壘打數，整季則合計為305個。隔年他與林智勝都打出34轟，壘打數分別為242個及260個。朱育賢目前擊出24支全壘打就已經讓他賺進96個壘打數，是讓他與其他球員拉出差距的其中一項原因。

朱育賢靠著全壘打賺進大量壘打數，除此之外他的安打也很多，所以壘打數能夠領先群雄。...
朱育賢靠著全壘打賺進大量壘打數，除此之外他的安打也很多，所以壘打數能夠領先群雄。 聯合報系資料照片
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不過更重要的是，朱育賢不僅有全壘打，他的安打也夠多，近幾年曾同時拿下安打及全壘打雙冠王的球員，僅有2013的林益全及2017的王柏融。不過2013年林益全只有擊出18支全壘打，所以壘打數尚不足以參考。2017年王柏融比全壘打第二的多了66支安打，而這位第二的打者就是朱育賢，另外大王比安打第二的多了28支全壘打，在壘打數部分當然是獨領風騷，大勝次位84個。朱育賢今年的成績，各類安打都是榜上有名，即使三壘安打只有1支，還是優於大部分的打者，因此成績自然遙遙領先。

以目前的進度計算，朱育賢今年應該可以超過320個壘打數，甚至有機會挑戰2016年王柏融所創下的單季333個壘打數。但今年與2016年環境有所不同，當時的大王正處於中職史上打擊爆發最浮誇的一年。當年聯盟平均防禦率高達5.95，平均單場2.5支全壘打，都是歷史新高，讓球的恢復係數問題幾乎天天都被質疑。經過幾年的檢討，目前投打成績已經漸漸恢復正常，今年平均防禦率約4.84，單場僅有1.3支全壘打，所以這樣的表現更加難得。

王柏融雖然創下單季333個壘打數，但當年正處於史上最強打擊年的高峰，相較起來今年...
王柏融雖然創下單季333個壘打數，但當年正處於史上最強打擊年的高峰，相較起來今年若能打出這種數字將更為難得。 聯合報系資料照片
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朱育賢的打擊能力不斷進步，這已經是無須贅述的部分，他現在不僅有全壘打能力，還有安打能力，他今年已展現出是一位全方位的打者。尤其以整體聯盟的狀況而言，今年要挑戰超過300個壘打數，難度上是較前幾年更加困難，他若能達成，應可以認定他突破王柏融，成為史上最強打者。

朱育賢王柏融

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！
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