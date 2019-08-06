親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
棒協賽事特報
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

父親節線上影展／從不完美的大人身上，學會不一樣的愛

諾貝爾文學獎首位黑人女性得主莫里森過世 享壽88歲

運動筆記熱血童軍的美國跑馬夢~跑上金門大橋之舊金山馬拉松眼睛在天堂身體在地獄的2019環青海湖超級馬拉松 5日賽 7/28~8/1
健行筆記美景無敵 - 無耳茶壺山、半屏山、燦光寮山再訪 谷關七雄 之 白毛山 ~ 空拍趣. 2019.7.24
NBA夢幻隊回顧- Jordan旋風席捲巴塞隆納2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)

影／彭政閔生涯最後一次球場慶生 中信12比6獲勝

2019-08-06 22:25聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

中信兄弟與桃猿在台中洲際棒球場的比賽，雙方在六局後呈現打擊戰，中信最後在陳子豪單場五支三，攻下五分打點的帶領下，以12比6擊敗桃猿，同時也是彭政閔最後一次以球員身份在球場上慶生。

中信兄弟第三棒陳子豪單場五打點。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟第三棒陳子豪單場五打點。記者黃仲裕／攝影
分享
中信兄弟第六棒彭政閔單場三支二，最後一次以球員身份在球場上慶生。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟第六棒彭政閔單場三支二，最後一次以球員身份在球場上慶生。記者黃仲裕／攝影
分享

陳子豪彭政閔中信兄弟
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

中職／統一獅換帥戰績不進反退 問題出在哪？

2019-08-06 07:00

中職／彭政閔過41歲生日 再18天年資拚倒曼尼

2019-08-06 14:30

日職／離開巨人真好 宇佐見、和田轉隊就成先發

2019-08-06 07:00

韓職／延續棒球生涯 吳昇桓重返老東家三星獅

2019-08-06 18:10

中職／今年不再免費送票 花蓮賽事改發票兌換

2019-08-06 17:03

中職／少王柏融沒差 全「猿」爆發打擊榜包前6

2019-08-05 23:39

中職／LamiGirls新單曲節奏快 要給球迷全新感受

2019-08-05 19:30

中職／林立前往中壢運動中心 大魯閣本月有好康

2019-08-05 18:45

中職／猿隊包辦打擊榜前6名 挑戰史上最狂紀錄

2019-08-05 18:05

中職／帶兵之道？川崎妙答：休息時好好休息

2019-08-05 10:17

中職／王正棠代打神救援 治好悍將恐猿症

2019-08-04 23:54

中職／蘇智傑3分砲屠象 廖乙忠連5戰挨轟

2019-08-04 22:36

中職／味全新兵多又年輕 可考慮出借賺實戰經驗

2019-07-31 07:00

中職／新舊國家隊對決話題夯 明星賽令人激賞

2019-07-30 07:00

日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌

2019-07-30 07:00

中職／統一想要重返榮耀 獅子王不能頻頻換人　

2019-07-25 07:00

中職／兄弟練習生傳奇 讚嘆吳昇峰、感嘆王勁力

2019-07-24 09:08

日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

2019-07-23 07:00

日職／洋聯新人王之爭 甲斐野央對決高橋礼

2019-07-22 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

中職／比賽時間落落長 本季破紀錄無懸念

2019-07-18 07:00

中職／王建民調整投手成效佳 開啟經驗傳承典範

2019-07-17 07:00

日職／打點王、盜壘王夾攻 10勝難保新人王

2019-07-15 07:00

中職／劉基鴻風光披龍袍 還有高中大物更受矚目

2019-07-11 07:00

中職／桃猿若轉賣 王柏融未來返台將屬誰？

2019-07-09 07:00

日職／中村剛也400轟將達陣 下一位要再等5年

2019-07-09 07:00

日職／大限前洋將補強 巨人重投、阪神渴望豪打

2019-07-08 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

籃球／告別台灣SBL 富邦確定加盟ABL

2019-08-06 16:02

落淚引爭議 林書豪：接受軟弱才最強大

2019-08-06 10:08

NBA／鄧肯回鍋當助教 柯爾：他只要喝喝茶就好

2019-08-06 08:26

中職／統一獅換帥戰績不進反退 問題出在哪？

2019-08-06 07:00

NBA／卡特同意續留老鷹 有望創歷史紀錄

2019-08-06 10:05

NBA／球員選擇權加交易補償 勇士簽格林誠意足

2019-08-06 09:46

MLB／洋基田中挨8長打 維拉完全打擊難救金鶯

2019-08-06 10:41

日職／王柏融二軍敲雙安 陽岱鋼返一軍先發1棒

2019-08-06 16:45

世界盃男籃／送50封邀請才成軍 美國靠新秀爭冠

2019-08-06 10:34

MLB／陳偉殷2局送3K 連2場飆破150公里

2019-08-06 08:23

MLB／海盜秀「無限手套」 網友：彈指ERA砍半

2019-08-06 12:36

日職／離開巨人真好 宇佐見、和田轉隊就成先發

2019-08-06 07:00

小馬青棒／李晨薰5局完封波多黎各 中華隊2連霸

2019-08-06 11:05

世界盃男籃／美國拚衛冕 波總：為共同目標而戰

2019-08-06 15:24

NBA／卡特最後翱翔 能打又能帶新秀

2019-08-06 11:36

雄鷹盃／首屆開幕戰掀高潮 地主2分力退日強敵

2019-08-06 18:14

世界盃男籃／加拿大19人名單 傳穆雷腳踝傷退出

2019-08-06 15:28

NBA／真心祝福雷納德 羅瑞願長留多倫多

2019-08-06 15:36

MLB／陳偉殷催球速 找回自信直球對決

2019-08-06 13:39

世界盃男籃／美國奪冠賠率居首 歐陸雙強緊追其後

2019-08-06 17:07

MLB／葛蘭基降臨隊友嗨翻 太空人全力拚倒洋基

2019-08-06 15:57

MLB／秋信守2兒放棄南韓籍 強調非躲兵役

2019-08-06 09:35

小馬少棒／蘇政憲連2天開轟 中華退墨成功衛冕

2019-08-06 11:44

世界盃男籃／增補控衛 傳福克斯進美國隊大名單

2019-08-06 14:52

中職／彭政閔過41歲生日 再18天年資拚倒曼尼

2019-08-06 14:30

世界盃男籃／渴望出征 米契爾：代表美國很自豪

2019-08-06 11:04

籃球／NBA選秀落選球員 藥檢竟驗出「懷孕」！

2019-08-06 17:44

MLB／葉力奇雙響保全壘打王 加州雙雄開轟緊追

2019-08-06 13:49

NBA／卡珍斯轉戰洛城 湯普森：湖人重要戰力

2019-08-06 18:40

MLB／普萊斯又爆紅襪8連敗 教頭：可怕的一周

2019-08-05 23:31

羽球世錦賽／全力備戰 小天、小戴「坐二望一」

2019-08-05 23:41

羽球最佳長壽運動 洪進山教名人打球養生

2019-08-06 08:06

中職／今年不再免費送票 花蓮賽事改發票兌換

2019-08-06 17:03

SBL／富邦轉戰ABL 籃協、黑人給祝福

2019-08-06 17:56

排球／旅日美夢成真 劉鴻杰感性落淚

2019-08-06 16:42

日職／陽岱鋼開賽第2球敲安 巨人苦吞6連敗

2019-08-06 20:12

中職／少王柏融沒差 全「猿」爆發打擊榜包前6

2019-08-05 23:39

暌違7年！台東少棒再奪小馬聯盟世錦賽冠軍

2019-08-06 20:26

小馬青棒／中華2連霸 平鎮李晨薰奪最佳投手

2019-08-06 13:05

NBA／白人進賭場沒被檢查 西蒙斯：這是種族歧視

2019-08-06 17:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top