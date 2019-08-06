中職／彭政閔41歲生日敲兩安 陳子豪5打點屠猿

2019-08-06 22:23 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中信兄弟第六棒彭政閔單場三支二，最後一次以球員身份在球場上慶生。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 中信兄弟隊今天在台中洲際球場迎戰Lamigo桃猿隊，「恰恰」彭政閔三打數二安打，兄弟打完前六局2：6落後，七、八局狂攻10分逆轉戰局，終場以12：6獲勝，用勝利幫老大哥慶祝41歲生日。

彭政閔生涯最後一次在球場過生日，不少球迷高舉看板祝他生日快樂，比賽結束時，「恰恰」也在場邊露出開心笑容。

猿隊開路先鋒陳晨威一局上利用兄弟三壘手王威晨失誤，再靠兩次滾地球護送，攻下全場第一分；兄弟三局下黃鈞聲、吳東融安打後，王威晨高飛犧牲打扳平比數，雙方打完前五局1：1平手。

兄弟洋投萊福力前五局只被兩安，六局上被揮出三支安打，加上一次四死球（故意保送林泓育）、王威晨第二次失誤，讓猿隊攻下五分，傷害最大是被陳俊秀轟出右外野滿貫砲。

這是陳俊秀本季第11轟、生涯第四支滿貫砲，猿隊變成6：1領先。

兄弟六局下靠陳子豪、林智勝安打追回第二分。

猿隊洋投冠猛七局下面對首名打者彭政閔，被揮出二壘打後退場，林柏佑、黃子鵬、葉家淇輪番上陣都無法抵擋兄弟砲火，加上三壘手林立失誤，兄弟在這半局以五支安打攻下四分，陳子豪兩分打點安打追成6：6平手，萊福力本季第十敗解套，冠猛來台首勝飛了。

猿隊第五任投手黃偉晟八局下保送詹子賢、岳東華，兩出局後林立退場，游擊手余德龍調往三壘，不料處理王勝偉的滾地球又發生失誤，讓兄弟攻下超前分。

兄弟這半局面對黃偉晟、吳丞哲打了一輪，一口氣攻下六分，王威晨揮出兩分打點二壘打，陳子豪追加三分砲，本季第14轟出爐，全場5支3、包辦五分打點，賽後獲選單場MVP。