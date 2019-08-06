親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
棒協賽事特報
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

美股道瓊指數暴跌767點 人民幣破7加劇貿易戰升級疑慮

美財政部宣布 中國為匯率操縱國

運動筆記傻傻分不清是來渡假？是吃好料？還是跑馬拉松？對“日”抗戰
健行筆記再訪 谷關七雄 之 白毛山 ~ 空拍趣. 2019.7.24探勘八卦力山+八角崠山
NBA夢幻隊回顧- Jordan旋風席捲巴塞隆納2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)

中職／統一獅換帥戰績不進反退 問題出在哪？

2019-08-06 07:00Ramos

統一獅上半季戰績25勝34敗1和、勝率0.424居墊底，總教練黃甘霖被撤換，由打擊教練劉育辰暫代總教練一職，但下半季戰績無起色，反而更差，6勝13敗、勝率0.316，爭冠前景不容樂觀。

事實上，獅隊近兩次季中換帥都收到很好的成效，最近一次是2013年，該年半季獅隊勝率超過5成，下半季前15場5勝10敗，日籍主帥中島輝士下台一鞠躬，改由打擊教練陳連宏代理，情況和今年很類似。結果，陳連宏臨危受命，下半季拉出一波27勝16敗、勝率0.628的好成績，一舉拿到總冠軍賽門票，並4連勝橫掃義大犀牛奪冠。

陳連宏在剛接任獅隊總教練時，有一段很甜美的蜜月期，最終還帶領球隊拿下年度總冠軍！...
陳連宏在剛接任獅隊總教練時，有一段很甜美的蜜月期，最終還帶領球隊拿下年度總冠軍！ 聯合報系資料照片
分享

再上一次是2007年，大橋穰上半季才帶17場，戰績是慘不忍睹的4勝13敗，慘遭解職，先由羅國璋代理，羅國璋帶完上半季，戰績是亮眼的24勝11敗、勝率0.686，到了下半季再由呂文生正式接任。呂文生也沒漏氣，2007年下半季帶兵打出30勝17敗、勝率0.638的佳績，一舉殺進總冠軍賽，和La new熊熱戰7場奪冠，打出史上最經典的總冠軍系列賽，締造三連霸王朝。

說完這兩段歷史，那麼，今年獅隊為什麼無法複製、貼上呢？

其實道理也不難理解，不管是2007年的大橋穰、還是2013年的中島輝士，當時獅隊體質不差，但日籍教頭和球員之間，出現將帥失和的狀況，無法發揮最大戰力，兩次換帥後，問題都迎刃而解，迎向光明的未來。

可是，今年上半季獅隊傷兵累累，吳桀睿、鄧志偉掛傷號，一整季都沒出賽，陳傑憲4月進傷兵名單，後來宣告本季報銷，牛棚主力邱浩鈞5月結束就下二軍養傷，去年投出完全比賽的瑞安，遲至5月才歸隊，去年防禦率王羅里奇，4月底就進傷兵名單，一度同時多達20名球員受傷無法出賽。

獅隊整季一直受到傷兵影響，其中陳傑憲全季報銷對球隊戰力重創最大。 聯合報系資料照...
獅隊整季一直受到傷兵影響，其中陳傑憲全季報銷對球隊戰力重創最大。 聯合報系資料照片
分享

另外，獅隊洋將政策也出現一些問題，日籍左投知念廣彌追夢的故事很勵志，但實力明顯無法應付中職比賽強度，表現出來的身手也比不上本土投手，從帳面成績看就一目了然，防禦率10.38、每局被上壘率2.42，知念完全不符合洋將戰力需求。

在羅里奇受傷，不久知念遭解聘之後，獅隊只剩奧斯丁和瑞安兩名洋投，奧斯丁投完6月8日比賽就離隊，上半季尾聲獅隊竟然只剩1名洋投，對戰其他球隊以1打3，新洋投亞力克終於在6月底抵台。

今年上半季獅隊洋投合計只拿到7勝，防禦率5.05，只吃下124.2局，全都是全聯盟最差。傷兵滿營，加上洋投難三門齊，黃甘霖巧婦難為無米之炊

獅隊人手嚴重不足，黃甘霖調度困難無計可施，在球隊戰績不佳的情況下，只能在季中自請...
獅隊人手嚴重不足，黃甘霖調度困難無計可施，在球隊戰績不佳的情況下，只能在季中自請離職。 聯合報系資料照片
分享

持平而論，以獅隊現有戰力，即使全員健康，洋投三門齊，要打進總冠軍賽都不是件容易的事了，更何況缺兵少將，要贏球談何容易，打完5月黃甘霖帶領的獅隊，距榜首桃猿僅2場勝差，仍有爭冠機會，已經算是不錯了。

劉育辰倉促接下重擔，獅隊也沒有另外再找打擊教練，而是讓劉育辰兼任打擊教練職，所以常看到辰總蠟燭兩頭燒，賽前必須顧打者，比賽還要作戰、下戰術，其實相當辛苦，非長久之計。

喔，對了，上半季獅隊團隊打擊率0.251，平均每場得分4.5分，下半季獅團隊打擊率0.259、場均4分，都是聯盟最差數據。

獅隊代理總教練劉育辰現在是蠟燭兩頭燒，在這樣的狀況下很難將球隊拉出泥沼，獅隊高層...
獅隊代理總教練劉育辰現在是蠟燭兩頭燒，在這樣的狀況下很難將球隊拉出泥沼，獅隊高層應該速安排新的打擊教練。 聯合報系資料照片
分享

雖然現在獅隊三洋投到齊，但傷兵問題依舊在，王鏡銘、陳傑憲、陳重羽確定本季報銷，吳桀睿、鄧志偉歸隊遙遙無期，陳韻文跑去服12天補充役，下半季開打好幾場才回來，他已超過兩個月沒拿救援成功。

統一獅是中職30年歷史，唯一一支母企業沒易主的元老球隊，只是在極具意義的職棒30年，獅隊卻走得跌跌撞撞，至於是什麼問題，球團高層必須對症下藥，才有重返榮耀的一天。

統一7-ELEVEn獅

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

日職／離開巨人真好 宇佐見、和田轉隊就成先發

2019-08-06 07:00

全「猿」爆發！中職打擊榜包前6

2019-08-05 23:39

中職／林立前往中壢運動中心 大魯閣本月有好康

2019-08-05 18:45

中職／猿隊包辦打擊榜前6名 挑戰史上最狂紀錄

2019-08-05 18:05

中職／帶兵之道？川崎妙答：休息時好好休息

2019-08-05 10:17

中職／王正棠代打神救援 治好悍將恐猿症

2019-08-04 23:54

棒球／台日交流賽 重演KANO經典戰

2019-08-04 23:20

中職／蘇智傑3分砲屠象 廖乙忠連5戰挨轟

2019-08-04 22:36

中職／陳連宏評江國豪OK 有機會扛起先發重任

2019-08-04 21:34

中職／簽約9天登板 江國豪：比中華隊更緊張

2019-08-04 21:09

中職／王正棠幫學弟逃過首敗 要江國豪請喝飲料

2019-08-04 20:49

中職／陳俊秀第十轟出爐 猿連五季百轟破紀錄

2019-08-04 18:58

中職／陳子豪轟垮獅 林子崴2年4個月未勝

2019-08-04 18:16

中職／勝投王變敗投王 伍鐸來台5年最大危機

2019-08-04 17:07

中職／林益全163轟超越偶像 林仲秋：33歲太慢

2019-08-04 16:29

中職／味全新兵多又年輕 可考慮出借賺實戰經驗

2019-07-31 07:00

中職／新舊國家隊對決話題夯 明星賽令人激賞

2019-07-30 07:00

日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌

2019-07-30 07:00

中職／統一想要重返榮耀 獅子王不能頻頻換人　

2019-07-25 07:00

中職／兄弟練習生傳奇 讚嘆吳昇峰、感嘆王勁力

2019-07-24 09:08

日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

2019-07-23 07:00

日職／洋聯新人王之爭 甲斐野央對決高橋礼

2019-07-22 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

中職／比賽時間落落長 本季破紀錄無懸念

2019-07-18 07:00

中職／王建民調整投手成效佳 開啟經驗傳承典範

2019-07-17 07:00

日職／打點王、盜壘王夾攻 10勝難保新人王

2019-07-15 07:00

中職／劉基鴻風光披龍袍 還有高中大物更受矚目

2019-07-11 07:00

中職／桃猿若轉賣 王柏融未來返台將屬誰？

2019-07-09 07:00

日職／中村剛也400轟將達陣 下一位要再等5年

2019-07-09 07:00

日職／大限前洋將補強 巨人重投、阪神渴望豪打

2019-07-08 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

世界盃男籃／美國15人開訓 17日公布最終12人

2019-08-05 09:16

NBA／三方交易告吹 庫班：與熱火溝通誤會

2019-08-05 12:05

NBA／火箭欲網羅伊古達拉 美媒曝交易籌碼

2019-08-05 14:57

MLB／洋基打爆普萊斯 橫掃紅襪賞8連敗

2019-08-05 12:11

NBA／如何招募雷納德？ 瑞佛斯：只提兩件事

2019-08-05 15:35

NBA／沃爾早知KD跟腱受傷 相信他能痊癒回歸

2019-08-05 10:15

NBA／76人組億元先發 哈里斯：喜歡現在陣容

2019-08-05 11:36

NBA／綠衫軍康特防守爛 連加州小姐都嫌棄？

2019-08-05 16:51

MLB／紅襪敗場超過去年 先發投手變最大障礙

2019-08-05 15:40

MLB／韋蘭德率先15勝 9季達200K史上第7人

2019-08-05 08:25

中職／猿隊包辦打擊榜前6名 挑戰史上最狂紀錄

2019-08-05 18:05

MLB／達比修抱病繳5局好投 教頭：別和他握手

2019-08-05 09:12

LPGA／暌違42年 日本20歲小將大滿貫封后

2019-08-05 07:45

NBA／目標是贏球 華克：在塞爾蒂克能做到

2019-08-05 16:05

泰國羽賽／亞洲3站拿2冠 周天成：真的沒想到

2019-08-05 12:25

羽球／默契大考驗 戴資穎笑回戴爸偶像是自己

2019-08-05 11:03

NBA／太陽補強新風貌 布克：努力承擔領袖責任

2019-08-05 12:14

日職／張奕先發處女秀 8日挑戰火腿

2019-08-05 13:28

羽球世錦賽／戴資穎將碰印日名將 周天成首戰丹麥老將

2019-08-05 19:04

日職／呂明賜預言王柏融3成 歸隊時間成重點

2019-08-05 19:35

小馬青棒／準中職球員李承禎好投 中華奪冠差一步

2019-08-05 15:15

U12世界盃／慶祝中華隊奪冠 棒壘球打擊場推12元優惠

2019-08-05 12:55

小馬少棒／蘇政憲開轟 中華挺進冠軍戰

2019-08-05 13:06

羽球／培養下個小天、小戴 合庫、泰北高中攜手組隊

2019-08-05 16:21

亞洲沙排／澎湖首度迎接排球國際賽 場地從無到有

2019-08-05 19:12

世界盃男籃／想為義大利出賽 蓋里納利手術後歸隊

2019-08-05 17:12

MLB／響尾蛇馬特閃躲功夫有一套 衝出場內全壘打

2019-08-05 16:33

多倫多女網／謝淑薇單打恐碰球后 雙打改換搭檔

2019-08-05 18:07

桌球／蔡總統接見林昀儒 署長：林像網壇費德勒

2019-08-05 18:19

MLB／畢柏撞名小賈斯汀 球員卡貼文釣出本人

2019-08-05 10:27

聖荷西女網／擊敗世界第10 大陸鄭賽賽奪WTA首冠

2019-08-05 17:15

世界盃男籃／送50封邀請才成軍 美男籃總監爭冠靠新秀

2019-08-05 21:31

華盛頓網賽／澳洲壞小子奪冠：會記得的一周

2019-08-05 12:44

亞洲盃射箭／王律勻加射勝 奪個人國際賽首金

2019-08-05 16:35

NFL／最重情義合約 布雷迪續留愛國者至2021

2019-08-05 12:39

華盛頓網賽／豪門女將首奪冠 頒獎典禮愛犬同慶

2019-08-05 21:29

MLB／今日戰績表 道奇本季第九場再見安贏球

2019-08-05 15:55

日職／陽岱鋼告別腰傷 6日回歸巨人一軍

2019-08-05 11:26

小馬少棒／為台爭光！中華隊3連勝晉冠軍戰

2019-08-05 15:23

備戰羽球世錦賽 小天小戴「坐二望一」

2019-08-05 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top