中職／統一獅換帥戰績不進反退 問題出在哪？

統一獅上半季戰績25勝34敗1和、勝率0.424居墊底，總教練黃甘霖被撤換，由打擊教練劉育辰暫代總教練一職，但下半季戰績無起色，反而更差，6勝13敗、勝率0.316，爭冠前景不容樂觀。

事實上，獅隊近兩次季中換帥都收到很好的成效，最近一次是2013年，該年半季獅隊勝率超過5成，下半季前15場5勝10敗，日籍主帥中島輝士下台一鞠躬，改由打擊教練陳連宏代理，情況和今年很類似。結果，陳連宏臨危受命，下半季拉出一波27勝16敗、勝率0.628的好成績，一舉拿到總冠軍賽門票，並4連勝橫掃義大犀牛奪冠。

陳連宏在剛接任獅隊總教練時，有一段很甜美的蜜月期，最終還帶領球隊拿下年度總冠軍！ 聯合報系資料照片 分享 facebook

再上一次是2007年，大橋穰上半季才帶17場，戰績是慘不忍睹的4勝13敗，慘遭解職，先由羅國璋代理，羅國璋帶完上半季，戰績是亮眼的24勝11敗、勝率0.686，到了下半季再由呂文生正式接任。呂文生也沒漏氣，2007年下半季帶兵打出30勝17敗、勝率0.638的佳績，一舉殺進總冠軍賽，和La new熊熱戰7場奪冠，打出史上最經典的總冠軍系列賽，締造三連霸王朝。

說完這兩段歷史，那麼，今年獅隊為什麼無法複製、貼上呢？

其實道理也不難理解，不管是2007年的大橋穰、還是2013年的中島輝士，當時獅隊體質不差，但日籍教頭和球員之間，出現將帥失和的狀況，無法發揮最大戰力，兩次換帥後，問題都迎刃而解，迎向光明的未來。

可是，今年上半季獅隊傷兵累累，吳桀睿、鄧志偉掛傷號，一整季都沒出賽，陳傑憲4月進傷兵名單，後來宣告本季報銷，牛棚主力邱浩鈞5月結束就下二軍養傷，去年投出完全比賽的瑞安，遲至5月才歸隊，去年防禦率王羅里奇，4月底就進傷兵名單，一度同時多達20名球員受傷無法出賽。

獅隊整季一直受到傷兵影響，其中陳傑憲全季報銷對球隊戰力重創最大。 聯合報系資料照片 分享 facebook

另外，獅隊洋將政策也出現一些問題，日籍左投知念廣彌追夢的故事很勵志，但實力明顯無法應付中職比賽強度，表現出來的身手也比不上本土投手，從帳面成績看就一目了然，防禦率10.38、每局被上壘率2.42，知念完全不符合洋將戰力需求。

在羅里奇受傷，不久知念遭解聘之後，獅隊只剩奧斯丁和瑞安兩名洋投，奧斯丁投完6月8日比賽就離隊，上半季尾聲獅隊竟然只剩1名洋投，對戰其他球隊以1打3，新洋投亞力克終於在6月底抵台。

今年上半季獅隊洋投合計只拿到7勝，防禦率5.05，只吃下124.2局，全都是全聯盟最差。傷兵滿營，加上洋投難三門齊，黃甘霖巧婦難為無米之炊

獅隊人手嚴重不足，黃甘霖調度困難無計可施，在球隊戰績不佳的情況下，只能在季中自請離職。 聯合報系資料照片 分享 facebook

持平而論，以獅隊現有戰力，即使全員健康，洋投三門齊，要打進總冠軍賽都不是件容易的事了，更何況缺兵少將，要贏球談何容易，打完5月黃甘霖帶領的獅隊，距榜首桃猿僅2場勝差，仍有爭冠機會，已經算是不錯了。

劉育辰倉促接下重擔，獅隊也沒有另外再找打擊教練，而是讓劉育辰兼任打擊教練職，所以常看到辰總蠟燭兩頭燒，賽前必須顧打者，比賽還要作戰、下戰術，其實相當辛苦，非長久之計。

喔，對了，上半季獅隊團隊打擊率0.251，平均每場得分4.5分，下半季獅團隊打擊率0.259、場均4分，都是聯盟最差數據。

獅隊代理總教練劉育辰現在是蠟燭兩頭燒，在這樣的狀況下很難將球隊拉出泥沼，獅隊高層應該速安排新的打擊教練。 聯合報系資料照片 分享 facebook

雖然現在獅隊三洋投到齊，但傷兵問題依舊在，王鏡銘、陳傑憲、陳重羽確定本季報銷，吳桀睿、鄧志偉歸隊遙遙無期，陳韻文跑去服12天補充役，下半季開打好幾場才回來，他已超過兩個月沒拿救援成功。

統一獅是中職30年歷史，唯一一支母企業沒易主的元老球隊，只是在極具意義的職棒30年，獅隊卻走得跌跌撞撞，至於是什麼問題，球團高層必須對症下藥，才有重返榮耀的一天。