日職／離開巨人真好 宇佐見、和田轉隊就成先發

日職的球員交易、洋將補強及育成球員支配下登錄的期限在7月31日下午正式截止，今年季中有多起交易案成立，其中動作最大的是樂天，樂天在本季總共進行了3次交易，分別是在3月底與DeNA及7月初與廣島及巨人，共有6名球員轉隊；過去幾年的交易常客巨人，雖然只進行了2次交易，但牽動的球員也多達6人。

巨人在近5年發動過6起交易，其中有4次是跟火腿，2次跟樂天，今年的這2次交易仍舊是與這兩支球隊，且都是在交流賽後，第1次發生在6月26日，巨人將宇佐見真吾及吉川光夫交易至火腿，換來鍵谷陽平及藤岡貴裕。宇佐見是巨人在15年的第4指名，17年首次上一軍，40個打數就打出4轟、8分打點，可惜接下來因傷及表現不佳，加上捕手方面有小林誠司、大城卓三等人，球隊去年季後又簽下炭谷銀仁朗，陣中已沒有他的位子，吉川則是在16年季後被火腿交易至巨人，不過近3季表現奇差，這次交易案竟又成為主角，有種被遣返回火腿的感覺；鍵谷從加入職棒後一直是火腿的主力牛棚，17年還曾單季登板60場，但近兩季表現不理想，今年在火腿出賽18場，防禦率接近6，至於藤岡，曾被評為11年選秀會大學BIG3的他，近幾年投不出成績，去年被羅德交易至火腿，今年又打包去巨人。

宇佐見真吾在巨人隊時苦無太多上場機會，過去兩年僅僅出賽50場，只有88個打數。 擷圖自維基百科／Ship1231攝影 分享 facebook

第2次則是在7月7日把和田戀交易至樂天，選擇在日本的七夕這一天，送走名字有戀的和田，不知道是不是巧合，不過和田從13年加入巨人後，5年半來雖然在二軍有穩定的打擊表現，但一直沒有受到教練團的寵愛，18年也只在一軍出賽5場，8個打席打出1支安打，還沒有足夠的時間證明自己就又被降回二軍，和田今年在巨人二軍出賽45場，打出6轟、26分打點，在球隊都排前兩名，還是有一定的打擊實力；被交易至巨人的古川侑利，高中畢業後進入日職，有5季在一軍有出賽紀錄，18年進入固定先發輪值，先發17場拿下4勝9敗，防禦率4.13，是生涯出賽最多的一年，今年在樂天也先發8場，但防禦率超過6，樂天目前的先發投手群有美馬學、岸孝之、則本昂大、塩見貴洋、石橋良太等人，戰力還算充足，教練團已給過不少機會的古川變成了交易籌碼。

巨人近年的這6起交易，就結果來說對自己的戰力幾乎都沒有太大的補強，反而是幫助到對方，其中最的明顯就是16年底用大田泰示及公文克彥與火腿換來吉川及石川慎吾的這一起交易案。在巨人時壓力如山重的大田到火腿後，重新擦亮第一指名的招牌，自從17年球季以來，前兩季分別打出15及14轟，打點有46及59分，打擊率也逐年增高，本季的打擊更上一層樓，有機會創下比前兩季更好的成績，可說是當今攻擊型第二棒的代表性球員；公文則成為火腿近幾年來的牛棚主力。

大田泰示在前幾年被交易至火腿後，展現第一指名的打擊實力，是離開巨人真快樂的代表性球員。 福耳攝影 分享 facebook

如今，巨人又將自己養不起來的潛力新秀送出去，到底會不會又重演大田及公文的資敵戲碼，先來看看較早被交易的宇佐見。之前提到宇佐見在17年有不錯的表現，但生涯一軍最多出賽則是在18年，該季有29場出賽58個打席數，今年到火腿後，馬上就有先發機會，至今已先發10場，與清水優心輪流分擔先發捕手的工作，或是擔任DH，即使沒有先發，也是比賽後半段需要代打時的好人選，他在火腿已出賽19場，其中有12場先發，打擊率是2成79，有6分打點，雖然離17年首度上一軍時的打擊狀況還有些距離，但至少有固定的先發機會，比在巨人時苦無位置的狀態好多了，隊上也有同樣是從巨人轉隊來的大田及公文關照，球隊氣氛更是歡樂融洽，而對火腿來說，也補強了一名有打擊能力的捕手，解決捕手這環打擊薄弱的問題，對兩方來說是雙贏狀態，火腿又得感謝巨人了。

和田是另一個離開巨人更快樂的人，快樂程度或許比宇佐見還高，交易後和田在樂天二軍出賽5場，打擊率高達4成29，更恐怖的是5場就打出4發全壘打，還有10分打點，因此很快地在21日就被拉上一軍，首場比賽就先發打6棒守一壘，轉隊至今和田出賽10場都是先發，交出2成63打擊率及2分打點的成績，另外，他能守一壘及左右外野，可以補強樂天這些位置不足的火力，也是雙贏的局面。

和田戀去年在巨人一軍僅出賽5場、只有8個打數，本季轉到樂天之後，一下就出賽10場、38個打數，打擊率.263。 擷圖自維基百科／Eargus攝影 分享 facebook

目前看來宇佐見及和田被交易後在新球隊都還算是頗受重用，如果能維持現在的表現，即使沒有場場先發，在一軍仍會有比在巨人時更多的出賽機會，離開巨人對他們來說，應該是一件快樂的事，也會是職棒生涯的轉捩點。