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中職／LamiGirls新單曲節奏快 要給球迷全新感受

2019-08-05 19:30中央社 台北5日電

中職Lamigo桃猿隊專屬啦啦隊LamiGirls推出新單曲Dancing Holiday，隊長巫苡萱直呼，新歌節奏很快，要唱得有活力又要動感，其實沒想像中好唱。

LamiGirls出道3年，推出第4張單曲DancingHoliday，歌曲嚐試加入復古又摩登的City Pop舞曲風格，融合80年代最盛行的Rock、Disco、Jazz、SurfMusic 等元素，要給球迷全新感受。

為了今天發片，7月行程滿檔，21日的辣年糕趴結束，LamiGirls隔天凌晨4點半就開始拍攝單曲MV，一連16個小時，讓他們大呼辛苦。首次參與發片的新學妹菲菲表示，出單曲的過程，不管在錄音、排練舞蹈遇到很多困難，但是終於都在今天完成，很開心很感動。

新學妹若潼與YURI表示開心與學姊們一起完成小小夢想；卉妮也說大家一起過完這個忙碌的7月，充滿許多回憶。

記者會上，藝人小鐘驚喜現身，除了送花祝福外，單身的他，也大談撩妹語錄，與籃籃十指交扣，羨煞不少現場粉絲。

除了單曲將在17日「辣蜜趴」全猿主場首次演出，球團也表示，昔日學姊曉帆、大米、采依與小咪也將回到娘家，與球迷互動。

LamiGirls中職Lamigo桃猿
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