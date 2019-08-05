中職／猿隊包辦打擊榜前6名 挑戰史上最狂紀錄

2019-08-05 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



猿隊打者目前包辦中職打擊排行榜前六傑，若能維持到季末，堪稱史上最誇張紀錄。 聯合報系資料照 分享 facebook

中職本季賽事已經進行2/3，Lamigo桃猿隊的團隊打擊率高達3成24，領先排名第二的富邦悍將隊（2成83）一大截，成為挑戰三連霸最大本錢；猿隊打者目前包辦中職打擊排行榜前六傑，若能維持到季末，堪稱史上最誇張紀錄。

林立打擊率4成07暫居榜首，打擊榜二到六名依序是朱育賢、陳俊秀、林泓育、藍寅倫、郭嚴文，打擊率從3成81到3成23，陳晨威也以3成01暫居14。

猿隊不只打擊榜包辦前六名，也包辦安打數前五名，分別是朱育賢（119安）、林泓育、藍寅倫、林立、郭嚴文。

打點部分，全聯盟前八名更有六名猿隊打者，朱育賢80分暫居榜首，郭嚴文、林泓育61分並列第三，林立、隊俊秀、藍寅倫分居六到八名。

猿隊從2015年起，團隊打擊率連續四年超過三成，寫下中職空前紀錄，今年可望再破三成，難怪隊上十勝投手尼克斯說：「猿隊打擊一直是強項，投球更有信心、更敢投。」

他甚至認為，今年勝投較多，不用面對猿隊打者也是原因之一。

中職過去出現三次同隊包辦打擊榜前三傑，分別是1992年統一獅隊卡羅、羅敏卿、林克，1999年中信鯨隊洪啟峰、陳連宏、亞力士，2013年義大犀牛隊林益全、高國輝、胡金龍，另有四次同隊兩人前兩傑，從猿隊目前包辦前六名的優勢看來，改寫紀錄的可能性不低。

中職單季團隊打擊率最高是中信兄弟隊2016年3成28，猿隊去年3成20排名第二。