親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
棒協賽事特報
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

台中市計程車自撞電桿 司機乘客雙亡

運動筆記傻傻分不清是來渡假？是吃好料？還是跑馬拉松？對“日”抗戰
健行筆記探勘八卦力山+八角崠山新豐紅樹林生態保護區。漫步龍貓綠色隧道
NBA夢幻隊回顧- Jordan旋風席捲巴塞隆納2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)

中職／猿隊包辦打擊榜前6名 挑戰史上最狂紀錄

2019-08-05 18:05聯合報 記者藍宗標╱即時報導

猿隊打者目前包辦中職打擊排行榜前六傑，若能維持到季末，堪稱史上最誇張紀錄。 聯合...
猿隊打者目前包辦中職打擊排行榜前六傑，若能維持到季末，堪稱史上最誇張紀錄。 聯合報系資料照
分享

中職本季賽事已經進行2/3，Lamigo桃猿隊的團隊打擊率高達3成24，領先排名第二的富邦悍將隊（2成83）一大截，成為挑戰三連霸最大本錢；猿隊打者目前包辦中職打擊排行榜前六傑，若能維持到季末，堪稱史上最誇張紀錄。

林立打擊率4成07暫居榜首，打擊榜二到六名依序是朱育賢、陳俊秀、林泓育、藍寅倫、郭嚴文，打擊率從3成81到3成23，陳晨威也以3成01暫居14。

猿隊不只打擊榜包辦前六名，也包辦安打數前五名，分別是朱育賢（119安）、林泓育、藍寅倫、林立、郭嚴文。

打點部分，全聯盟前八名更有六名猿隊打者，朱育賢80分暫居榜首，郭嚴文、林泓育61分並列第三，林立、隊俊秀、藍寅倫分居六到八名。

猿隊從2015年起，團隊打擊率連續四年超過三成，寫下中職空前紀錄，今年可望再破三成，難怪隊上十勝投手尼克斯說：「猿隊打擊一直是強項，投球更有信心、更敢投。」

他甚至認為，今年勝投較多，不用面對猿隊打者也是原因之一。

中職過去出現三次同隊包辦打擊榜前三傑，分別是1992年統一獅隊卡羅、羅敏卿、林克，1999年中信鯨隊洪啟峰、陳連宏、亞力士，2013年義大犀牛隊林益全、高國輝、胡金龍，另有四次同隊兩人前兩傑，從猿隊目前包辦前六名的優勢看來，改寫紀錄的可能性不低。

中職單季團隊打擊率最高是中信兄弟隊2016年3成28，猿隊去年3成20排名第二。

中職朱育賢郭嚴文
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

中職／帶兵之道？川崎妙答：休息時好好休息

2019-08-05 10:17

中職／林立前往中壢運動中心 大魯閣本月有好康

2019-08-05 18:45

中職／王正棠代打神救援 治好悍將恐猿症

2019-08-04 23:54

棒球／台日交流賽 重演KANO經典戰

2019-08-04 23:20

中職／蘇智傑3分砲屠象 廖乙忠連5戰挨轟

2019-08-04 22:36

中職／陳連宏評江國豪OK 有機會扛起先發重任

2019-08-04 21:34

中職／簽約9天登板 江國豪：比中華隊更緊張

2019-08-04 21:09

中職／王正棠幫學弟逃過首敗 要江國豪請喝飲料

2019-08-04 20:49

中職／陳俊秀第十轟出爐 猿連五季百轟破紀錄

2019-08-04 18:58

中職／陳子豪轟垮獅 林子崴2年4個月未勝

2019-08-04 18:16

中職／勝投王變敗投王 伍鐸來台5年最大危機

2019-08-04 17:07

中職／林益全163轟超越偶像 林仲秋：33歲太慢

2019-08-04 16:29

中職／代掌兵符2連勝 郭建霖：洪總真的不簡單

2019-08-03 23:45

中職／詹子賢第18轟 兄弟中止3連敗

2019-08-03 23:40

中職／葉家淇飆157公里 平本土投手最快紀錄

2019-08-03 21:39

中職／林泓育成新「萬磁王」：紀錄一定是我的

2019-08-03 21:17

中職／詹子賢改寫個人單季最多轟 兄弟對獅5連勝

2019-08-03 20:44

中職／味全新兵多又年輕 可考慮出借賺實戰經驗

2019-07-31 07:00

中職／新舊國家隊對決話題夯 明星賽令人激賞

2019-07-30 07:00

日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌

2019-07-30 07:00

中職／統一想要重返榮耀 獅子王不能頻頻換人　

2019-07-25 07:00

中職／兄弟練習生傳奇 讚嘆吳昇峰、感嘆王勁力

2019-07-24 09:08

日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

2019-07-23 07:00

日職／洋聯新人王之爭 甲斐野央對決高橋礼

2019-07-22 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

中職／比賽時間落落長 本季破紀錄無懸念

2019-07-18 07:00

中職／王建民調整投手成效佳 開啟經驗傳承典範

2019-07-17 07:00

日職／打點王、盜壘王夾攻 10勝難保新人王

2019-07-15 07:00

中職／劉基鴻風光披龍袍 還有高中大物更受矚目

2019-07-11 07:00

中職／桃猿若轉賣 王柏融未來返台將屬誰？

2019-07-09 07:00

日職／中村剛也400轟將達陣 下一位要再等5年

2019-07-09 07:00

日職／大限前洋將補強 巨人重投、阪神渴望豪打

2019-07-08 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

U12世界盃／陳楷升好投又開轟 中華射日奪冠

2019-08-04 20:15

世界盃男籃／美國15人開訓 17日公布最終12人

2019-08-05 09:16

U12世界盃少棒賽 最終排名與獎項

2019-08-04 22:15

NBA／三方交易告吹 庫班：與熱火溝通誤會

2019-08-05 12:05

MLB／洋基打爆普萊斯 橫掃紅襪賞8連敗

2019-08-05 12:11

羅賓森vs.尤英 誰是更強大的中鋒？

2019-08-05 07:00

NBA／沃爾早知KD跟腱受傷 相信他能痊癒回歸

2019-08-05 10:15

NBA／火箭欲網羅伊古達拉 美媒曝交易籌碼

2019-08-05 14:57

NBA／76人組億元先發 哈里斯：喜歡現在陣容

2019-08-05 11:36

U12世界盃／就想三振對手 陳楷升強心臟奪MVP

2019-08-04 21:07

NBA／如何招募雷納德？ 瑞佛斯：只提兩件事

2019-08-05 15:35

U12世界盃／教頭點名葉弘仁 未來有望成游擊大物

2019-08-04 20:13

U12世界盃／中華隊凝聚力強 能奪冠教頭不意外

2019-08-04 23:46

新人王大熱門索洛卡 靠伸卡成為新一代滾球王

2019-08-05 07:00

MLB／韋蘭德率先15勝 9季達200K史上第7人

2019-08-05 08:25

U12世界盃／敲勝利打點 黃天賜有信心超越哥哥

2019-08-04 21:39

U12世界盃／帶隊奪冠 李國強為基層教練發聲

2019-08-04 22:39

MLB／達比修抱病繳5局好投 教頭：別和他握手

2019-08-05 09:12

U12世界盃／黃天賜成長多 未來關鍵要做自己

2019-08-04 19:41

LPGA／暌違42年 日本20歲小將大滿貫封后

2019-08-05 07:45

U12世界盃／狂打20打點 黃天賜最穩隊長

2019-08-04 23:48

泰國羽賽／亞洲3站拿2冠 周天成：真的沒想到

2019-08-05 12:25

泰國羽賽／周天成拚到最後：要展現選手價值

2019-08-04 21:54

MLB／紅襪敗場超過去年 先發投手變最大障礙

2019-08-05 15:40

中職／簽約9天登板 江國豪：比中華隊更緊張

2019-08-04 21:09

NBA／綠衫軍康特防守爛 連加州小姐都嫌棄？

2019-08-05 16:51

NBA／目標是贏球 華克：在塞爾蒂克能做到

2019-08-05 16:05

羽球／默契大考驗 戴資穎笑回戴爸偶像是自己

2019-08-05 11:03

泰國羽賽／小天逆轉奪冠 晉升世界第二寫新頁

2019-08-04 23:51

中職／王正棠代打神救援 治好悍將恐猿症

2019-08-04 23:54

NBA／太陽補強新風貌 布克：努力承擔領袖責任

2019-08-05 12:14

中職／王正棠幫學弟逃過首敗 要江國豪請喝飲料

2019-08-04 20:49

日職／張奕先發處女秀 8日挑戰火腿

2019-08-05 13:28

中職／陳連宏評江國豪OK 有機會扛起先發重任

2019-08-04 21:34

U12世界盃／中華隊冠留台灣 蔡總統祝賀

2019-08-04 23:39

中職／蘇智傑3分砲屠象 廖乙忠連5戰挨轟

2019-08-04 22:36

NBA／耶誕大戰又見詹皇 僅次布萊恩史上第二

2019-08-04 18:00

U12世界盃／慶祝中華隊奪冠 棒壘球打擊場推12元優惠

2019-08-05 12:55

小馬少棒／蘇政憲開轟 中華挺進冠軍戰

2019-08-05 13:06

NBA／艾德里奇做公益 大方贈243台iPad給孩童

2019-08-04 17:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top