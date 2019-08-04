影／中職 悍將江國豪初登板 王正棠兩分安打氣走桃猿

2019-08-04 21:17 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 侯永全 ╱即時報導



富邦悍將今晚在主場與Lamigo桃猿進行三連戰的最後一場比賽，打完七局以2比3落後的悍將隊，八局下在兩人攻占壘包後，更換王正棠上場代打，從桃猿隊救援投手黃子鵬手中擊出兩分打點的勝利安打，這一棒讓他首次獲選單場最有價值球員。