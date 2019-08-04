中職／王正棠幫學弟逃過首敗 要江國豪請喝飲料

2019-08-04 20:49 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



富邦悍將王正棠在八局下代打，擊出超前的兩分打點一壘安打，站上一壘後振臂歡呼，獲選單場MVP。記者侯永全／攝影 分享 facebook 富邦悍將隊今天在新莊球場對Lamigo桃猿隊三連戰最後一戰，王正棠未排進先發，在場邊等到八局下出場代打，揮出關鍵安打攻下兩分打點，幫助悍將隊4：3逆轉勝，終止對戰猿隊五連敗。

悍將隊下半季排名重返龍頭，領先猿隊半場勝差，猿隊也中斷五連勝。

悍將隊21歲新人投手江國豪生涯初登板，中繼兩局被揮出四支安打，包括林承飛全壘打，失兩分都是自責分，差點吞下生涯首敗，還好同樣出身台灣體育大學的學長王正棠幫他解套。

王正棠笑說：「他應該請我喝飲料。」

悍將隊四局下靠胡金龍、高國輝安打攻下全場第一分，猿隊五局上陳俊秀陽春砲追平比數；悍將隊五局下再靠猿隊外野手朱育賢失誤、林宥穎高飛犧牲打得分，以2：1領先。

猿隊緊咬不放，六局上藍寅倫、林泓育、朱育賢連續安打追平比數，七局上林承飛轟出陽春砲，反以3：2超前。

悍將隊打線八局下面對猿隊第三任投手黃子鵬，在兩出局後蔣智賢獲得保送、范國宸二壘打，形成二、三壘有人，接著王正棠代打建功，揮出兩分打點安打，成為逆轉戰局的一擊，賽後獲選單場MVP。

王正棠表示，未先發感覺更緊張，在場邊看了八局僵持不下，對猿隊三連戰又吞前兩敗，很想打贏比賽；黃子鵬的球不好打，這是生涯首次從他的手中揮出安打（賽前對戰三打數掛零），打出去並非十分扎實。