中職／陳子豪轟垮獅 林子崴2年4個月未勝

2019-08-04 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中信兄弟陳子豪的2分砲壓垮獅隊反攻氣勢。 聯合報系資料照 分享 facebook

統一獅隊今天在台南球場對中信兄弟隊進行雙重賽，下午首戰推出23歲左投林子崴登板先發，投4.1局被揮出三支安打、出現三次保送，失四分（兩分自責）吞下本季首敗，獅隊終場4：9輸球、吞下四連敗，下半季5勝13敗仍是唯一勝率不到五成的球隊。

獅隊今天揮出16支安打，林靖凱、潘武雄、蘇智傑都有三安， 江亮緯也出現本季第二轟，還是不敵安打數少三支的兄弟；林子崴上一勝是前年4月1日，接下來吞下跨季五連敗，已超過兩年四個月未嘗勝投滋味。

兄弟打完前四局2：3落後，五局上攻下三分逆轉戰局，王勝偉保送後利用暴投攻占二壘，吳東融安打追平比數，詹子賢對面獅隊第二任投手黃竣彥揮出二壘打，陳子豪追加安打，比數變成5：3。

兄弟七局上再靠王勝偉陽春砲、陳子豪兩分砲（本季第13轟）攻下三分拉大領先差距，陳子豪五打數二安打、攻下四分打點，獲選單場MVP。

兄弟「大師兄」林智勝三打數二安打，六局上完成個人生涯第1600安紀錄，成為中職史上第四人（前三位是張泰山、彭政閔、高國慶）。

這場象獅大戰也是台南球場歷年第1121場球季賽，獨居史上最多，接著是台中球場1120場、新莊球場1011場、台北球場841場、高雄澄清湖球場671場。