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中職／林益全163轟超越偶像 林仲秋：33歲太慢

2019-08-04 16:29聯合報 記者藍宗標╱即時報導

富邦悍將林益全生涯累積163轟也超越前三商虎隊重砲林仲秋，獨居中職史上第四。 報...
富邦悍將林益全生涯累積163轟也超越前三商虎隊重砲林仲秋，獨居中職史上第四。 報系資料照／記者侯永全攝影
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富邦悍將隊「神全」林益全昨天砲轟王溢正，本季第19轟出爐，生涯累積163轟也超越前三商虎隊重砲林仲秋，獨居中職史上第四，他說：「從打職棒第一年到現在，設定目標都是單季打擊率3成、安打100支，這是基本門檻，沒刻意設定全壘打，就是順其自然。」

林益全2009年從興農牛隊起步，生涯第11個球季超越偶像林仲秋，2013年以18轟奪下中職全壘打王，15年23轟則是個人單季最多轟紀錄，今年有機會超越。

林仲秋在1990年（中職元年）展開職棒生涯時已經32歲，歷經虎隊、牛隊、中信鯨隊，合計13個球季留下162轟紀錄，2001年（生涯倒數第二年）在牛隊以18轟奪下個人第四座全壘打王，生涯最後一轟出現時已經43歲。

林益全表示，今年打法沒太大改變，設定喜歡的球就攻擊，很開心超越林仲秋的紀錄，有空碰到他也會聊一聊，想知道他們以前打擊的想法。

林益全笑說：「林仲秋認為我23歲開始打職棒，33歲才破他的紀錄太慢了。」

Lamigo桃猿隊朱育賢本季24轟、79打點暫居雙冠王，林益全19轟、68分打點居次；林益全表示，全壘打不是自己的強項，不會設定太大目標，順順打就好，球季賽一定會遇到狀況好壞，每次打擊重點就是掌握攻擊球，想辦法打成安打。

他說：「一直追著數字跑，每天看上上下下沒意義，球隊贏球最重要。」

林益全中職
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