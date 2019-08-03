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中職／葉家淇飆157公里 平本土投手最快紀錄

2019-08-03 21:39聯合報 記者婁靖平╱即時報導

葉家淇。 報系資料照
葉家淇。 報系資料照
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Lamigo桃猿左投葉家淇今晚對富邦悍將隊之戰中繼，6局下對胡金龍投出第2球的球速達157公里，追平悍將隊投手羅嘉仁在2015年創下的本土投手最快球速紀錄。

葉家淇之前最快球速154公里，今天也有3球的球速達154公里，而對胡金龍投的這記速球，記錄組原本認為是測速槍的落差，並未獲得聯盟承認。

但依照記錄組原本規定，球速落差超過5公里不予承認，葉家淇的速球落差為3公里，賽後重新討論，記錄組確認球速列為正式紀錄。

葉家淇聽到這個數字，也嚇了一跳，他希望能把速度維持，之後持續加強變化球控球。

羅嘉仁在2015年4月4日對桃猿隊飆出157公里速球，創中職本土球員最快球速紀錄。

葉家淇飆出157公里速球。記者婁靖平／攝影
葉家淇飆出157公里速球。記者婁靖平／攝影
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【中央社新北3日電】

Lamigo桃猿左投葉家淇今天對富邦悍將中繼時，飆出157公里球速，追平羅嘉仁2015年締造的本土投手紀錄，依照聯盟規定，最高值若與次高落差在5公里以內，就予以承認。

葉家淇今天在對富邦悍將的比賽中，於6局下登板，結果投第2顆球就飆到157公里，追平富邦悍將投手羅嘉仁在2015年達成的本土投手最快球速紀錄。且葉家淇投出的14顆球中，有9顆飆破150公里。

對於球速認定規則，聯盟規定若出現最快或最慢球速，不得超過或低於當場第2快或慢球速5公里以上，不過葉家淇除了這顆157公里的球，另外還有3顆154公里，差距在5公里以內，聯盟予以承認。

葉家淇為速球派左投，今年已是生涯第5個球季，剛在7月19日投1.1局無失分，拿下生涯首勝；7月31日則是投1.2局無失分，獲得第2勝。葉家淇今天投1局，投出1次保送，但有1次三振，無失分，進帳生涯首次中繼成功，目前防禦率8.38。

球速羅嘉仁胡金龍
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