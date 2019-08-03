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中職／詹子賢改寫個人單季最多轟 兄弟對獅隊拿5連勝

2019-08-03 20:44聯合報 記者婁靖平╱即時報導

中信兄弟詹子賢。記者劉學聖／攝影
中信兄弟詹子賢。記者劉學聖／攝影
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中信兄弟隊詹子賢今晚對統一獅隊之戰開轟，本季累積18轟改寫個人單季最佳紀錄，率隊6：1擊敗獅隊，拿到對戰5連勝，也中止近期3連敗，獅隊則苦吞3連敗。

此戰首局上，兄弟靠王威晨、陳子豪安打及獅隊守備失誤先拿1分，隨後彭政閔擊出高飛犧牲打、林智勝敲安添兩分。

3局上，王威晨敲出二壘打，詹子賢再補上兩分砲，助隊拉開比數。

詹子賢2016年加入兄弟，新人球季只有兩轟，隔年敲出17支全壘打，去年則有9轟，本季至今累積18轟，還有機會繼續推進紀錄。

張志豪9局上擊出陽春砲，生涯第5支代打全壘打，並達成600得分里程碑，本季累積18轟，和詹子賢並列兄弟陣中全壘打排頭。

獅隊老將高國慶在2局上敲出生涯第300支二壘打，繼張泰山（377支），兄弟老將彭政閔（309支）、富邦悍將隊林益全（306支）之後，成為史上第4位「300二壘安」俱樂部成員。

郭阜林在高國慶二壘打之後，擊出內野安打，再以兄弟守備失誤攻下唯一分數。

兄弟洋投赫猛先發投6.2局，被敲7安，失1分非責失分，拿到個人本季第2勝，他的首勝也是來自獅隊貢獻，7月19日對獅隊先發投6局、被敲1安、無失分取勝。

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