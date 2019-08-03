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中職／朱育賢猛打賞敲致勝轟 猿把悍將拉下首位

2019-08-03 20:28聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

朱育賢。 報系資料照
朱育賢。 報系資料照
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Lamigo桃猿隊與富邦悍將隊本周3連戰第2場比賽，單場2轟棒打伍鐸，包括朱育賢在6局上的超前轟，終場以5：2勝出，收下近期5連勝，下半季戰績「超車」登頂，朱育賢也以3安猛打賞表現拿下單場MVP。

悍將隊前3局只從王溢正手中敲出1支安打，4局下王正棠再敲安打帶起攻勢，林益全接著揮出右外野2分全壘打，本季累積19轟超越猿隊林泓育獨居聯盟第2，也助悍將隊以2：0先馳得點。

然而王溢正在2出局後接殺蔣智賢擊出的強襲球傷及左手，投完4局退場，猿隊隨後透過官方粉絲團發布王溢正左手冰敷中的照片，並寫下「姐姐（王溢正）說沒事沒事」報平安。5局起牛棚接手後，也沒再讓悍將隊攻進分數。

至於猿隊打線在5局上展開反撲，陽耀勳從伍鐸手中揮出左外野陽春砲（本季第2轟），之後林承飛二壘打、陳晨威送回追平分，雙方2：2平手。

猿隊接著在6局上再靠朱育賢轟陽春全壘打超前比數，個人本季累積24轟領先群雄。7局上陽耀勳安打、林承飛犧牲觸擊藉由失誤上壘，二、三壘有人時，陳晨威獲故意四壞球保送形成滿壘，林羿豪接替伍鐸登板後因暴投和滾地球送回壘上2名跑者，猿隊也以5：2領先至終場。

王溢正先發4局，被揮出3支安打（1轟），失2分，無關勝敗，賴智垣中繼1局，拿下本季第2勝。伍鐸則是主投6.1局，被敲8支安打，包括2發陽春砲，失5分（4分自責分），吞本季第10敗，獨居聯盟敗投王。

王溢正伍鐸
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