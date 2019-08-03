中職／高國慶300號二壘打 史上第4人

2019-08-03 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



統一獅高國慶。 報系資料照 分享 facebook 統一獅隊今晚在台南棒球場迎戰中信兄弟隊，老將高國慶在2局上敲出生涯第300支二壘打，是中職史上第4人。

中職史上最多二壘打由張泰山保持的377支，兄弟隊老將彭政閔309支居次，富邦悍將隊林益全306支排第3，高國慶是第4位「300二壘安」俱樂部成員。

截至今天賽前為止，高國慶生涯累積1708支，在中職歷年排行居第3，前兩人為張泰山2134安、彭政閔2007安，高國慶出賽數1566場，也排史上第3，在張泰山、彭政閔之後。