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中職／升一軍迎接初登板 江國豪很期待

2019-08-03 17:49聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

悍將首輪指名的投手江國豪（右）。 圖／悍將隊提供
悍將首輪指名的投手江國豪（右）。 圖／悍將隊提供
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富邦悍將隊今年選秀首輪指名的新秀投手江國豪加盟才一周，今天就被登錄一軍，有望在對上Lamigo桃猿隊之戰迎接初登板，教練團規畫他先擔任中繼適應一軍強度，江國豪坦言期待，但維持平常心，「把自己最好的一面表現出來。」

江國豪在7月26日與悍將隊完成簽約，本周三首度在二軍出賽，昨天被拉上一軍隨隊，今天賽前練習後被告知登錄一軍，他也坦言：「很期待上去投球，感受不一樣的氛圍。」

僅在二軍出賽1場就被叫上一軍，江國豪透露，比預期的更快一些，原本被告知可能會在二軍拉長投球局數、再一周適應環境，沒想到這禮拜就有機會被登錄一軍，但也因昨天提前隨隊，江國豪坦言，今天心情沒那麼緊張。

昨天在場邊觀賽後，江國豪表示：「職棒跟業餘很不一樣，職棒更細膩了，要多花點心思跟打者對決。」尤其昨天猿隊打擊爆發，全場掃出17支安打，以14：5擊敗悍將隊，江國豪的初登板也有望挑戰「暴力猿打線」，他說：「他們的打擊本來就很好，到時候臨場應變的能力要更好一點。」

菜鳥投手初登一軍，江國豪面對隊上的學長們，也還不敢大膽請教，先跟著年紀相仿的隊友再一旁多聽、多學，他笑說：「剛剛練習的時候，（陳）仕朋在問（陳）鴻文賢拜變速球，我就在旁邊一起聽。」

江國豪富邦悍將
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