中職／悍將江國豪加盟一周登一軍 今年選秀首位

2019-08-03 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將隊首輪指名新秀江國豪，加入一軍。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 富邦悍將隊今天選秀首輪挑中即戰力投手江國豪，他在上周五正式加盟，今天就被登錄一軍名單中，成為今年選秀獲指名的新秀中，第一位登上一軍的球員，最快今天在主場對上Lamigo桃猿隊之戰迎接生涯初登板。

21歲的江國豪為今年選秀最受矚目的投手，在首輪第3順位被悍將隊挑中，也是今年首位獲指名的投手，以簽約金540萬、月薪10萬、激勵獎金150萬加盟，悍將隊期待他能在下半季就登一軍替球隊貢獻。

江國豪在選秀後先參與美國NCAA大學明星隊交流賽，之後赴荷蘭參與港口盃賽事，回台後就迅速與球隊完成簽約，在7月26日正式加盟，向二軍報到。隨後在7月31日對上大專明星FUTURE STAR，中繼1局無失分，球速達146公里。

江國豪僅在二軍出賽1場，表現獲得總教練「鑼總」陳連宏的好評，昨天就被拉上一軍隨隊，並在今天被登錄一軍，陳連宏表示：「他在二軍那場的內容、近況都不錯，也有持續在比賽，二軍評估起來是已經可以在一軍比賽了。」

悍將隊昨天對上猿隊，因牛棚崩盤，以5：14吞敗，選擇在雙方3連戰第二場比賽前把江國豪升上一軍，陳連宏表示：「我們對Lamigo在第6、7局常常有狀況，所以這兩場會稍微讓他在那時候準備。」然而對於江國豪的期待，鑼總說：「希望他之後是可以在先發輪值裡。」