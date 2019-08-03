中職／味全再簽一野三投 達創隊28人門檻

2019-08-03 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



味全龍宣布簽約新進度，繼南華六勇士順利加盟後，今日再簽下第三輪游擊手曾傳昇、第五輪投手林子昱、第六輪投手森榮鴻及第十輪投手莊玉彬四人，簽約金球團保留不公開。加上本周簽下的十人，味全龍中職選秀32位選手中，已順利簽下28人，總教練葉君璋日前也招募了林旺衛、林旺億、吳宗峻、吳睿勝、劉家愷、歐耀宗等六位前職棒選手，合計味全龍球員已達34位，超過規章要求加盟球隊第一年至少28位球員門檻。

味全龍球團加速簽約作業，希望能在開訓典禮上力拚全員到齊，目前僅剩下四位選手尚在談約。球團方面表示，前幾輪球員簽約金仍會比照過去3年行情為基準，也會秉持創新，希望建立一、二軍薪資區隔，球員上一軍保障月薪10萬元起，藉此激勵球員良性競爭、力求表現。

本周順利簽下的一野三投，曾傳昇、林子昱、森榮鴻及莊玉彬四人，皆有參與味全龍六月中所舉辦的自辦測試會。選秀會上葉總在以防守陣型優先考量下，於第三輪挑選U18國手曾傳昇，測試會上曾傳昇表現曾讓葉總驚艷，除了場上冷靜、守備穩定特質外，具有左打優勢及打擊技。

對於談妥合約一事，曾傳昇相當開心，也期待趕快開訓，他分享當初會選擇打棒球就是因為2008年八搶三資格賽中華隊對加拿大，葉總替中華隊擋下關鍵分數，讓他相當感動，因此有機會成為葉總麾下球員，感到相當興奮。

8月17日味全龍將在斗六棒球場舉辦「與龍共舞」開訓典禮，屆時球團將正式宣布球員及隊長人選。