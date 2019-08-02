中職／生涯對林晨樺打2發滿貫砲 郭嚴文：只是剛好

2019-08-02 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



Lamigo桃猿隊郭嚴文今天對戰富邦悍將隊，7局上從林晨樺手中轟出一發滿貫全壘打，生涯敲出的4發滿貫砲就有2支是棒打林晨樺，賽後郭嚴文笑說：「就是剛好他在滿壘的時候對到我。」

郭嚴文今天前3打數沒安打，7局上在滿壘時上場面對林晨樺，郭嚴文說：「其實沒有特別想比較多，他一直投伸卡球，當時我們贏兩分，其實滿危險的，所以我一直想要打到球、打到外野，那顆球剛好是剛好失投跑進來。」

郭嚴文生涯第1支滿貫砲就是對上林晨樺（2014年4月11日），他至今還有印象，而今天又對林晨樺轟滿貫砲，他只笑說是剛好，「就剛好而已，沒有特別想什麼。」

郭嚴文生涯共敲出4發全壘打，除了對第一支有印象，他透露，2015年4月5日面對義大犀牛隊（富邦悍將隊前身）投手范玉禹的那一轟，也很難忘，「那支好像是『喵仔』賢拜（許銘傑）的首勝。」但事實上，郭嚴文是靠生涯首支滿貫砲替許銘傑打下首勝。

而郭嚴文的生涯第2支滿貫砲出現在2014年9月2日，面對當時效力於統一獅隊的南英學長郭泓志，在9局下把一顆偏低的球「撈」成一發滿貫砲，是郭泓志在中職挨的首轟，也是球迷中的經典全壘打之一，但郭嚴文倒是沒有第一時間想起這一轟。